Altının gramı düşüşle başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Altının gramı düşüşle başladı

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Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 573 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki değer kaybına paralel 2 bin 595 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,57 azalışla 2 bin 600 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 1 altında 2 bin 573 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 277 liradan, Cumhuriyet altını 17 bin 41 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dün düşüş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışının yüzde 0,55 altında 2 bin 445 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışına yüzde 1,14 azalışla 2 bin 417 dolardan işlem görüyor.

19.07.2024 11:06  Güncelleme: 11:17
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Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 573 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki değer kaybına paralel 2 bin 595 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,57 azalışla 2 bin 600 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 1 altında 2 bin 573 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 277 liradan, Cumhuriyet altını 17 bin 41 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün düşüş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışının yüzde 0,55 altında 2 bin 445 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışına yüzde 1,14 azalışla 2 bin 417 dolardan işlem görüyor. Büyük merkez bankalarının şahin politikalarında sona yaklaşması ile ABD seçimlerinin sonuçlarının oluşturacağı olası belirsizlikler küresel piyasalarda risk iştahını törpülemeye devam ediyor.

Öte yandan, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) politika alanını rahatlattığı ifade ediliyor. Dün, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, son aylarda soğuyan iş gücü piyasasında daha keskin bir bozulmayı önlemek için bankanın yakın zamanda faiz oranını düşürmesinin gerekebileceğini ifade etti. Bu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonunda politika faizinin yüzde 4,50-4,75 bandında olacağına yönelik beklentiler yüzde 49'a çıkarak en güçlü ihtimal haline gelirken, bu durum Fed'in 3 faiz indirimi yapmasının beklendiğini gösteriyor.

Altının gramı düşüşle başladı
Kaynak: AA

Cumhuriyet Altını, Chicago, Fed, Döviz, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının gramı düşüşle başladı - Son Dakika

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