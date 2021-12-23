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Altının kilogramı 666 bin liraya geriledi - Son Dakika

Altının kilogramı 666 bin liraya geriledi

23.12.2021 16:35
Altının kilogramı 666 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 666 bin liraya düştü.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 666 bin liraya düştü.

Altın piyasasında, en düşük 612 bin lira, en yüksek ise 715 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 7,6 düşüşle 666 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 146 milyon 814 bin 129,06 lira, işlem miktarı ise 1.615,88 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 168 milyon 719 bin 706,90 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış721.000.001.792,25
En Düşük612.000,001.789,00
En Yüksek715.900,001.810,70
Kapanış666.000,001.810,70
Ağırlıklı Ortalama675.708,951.806,30
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.146.814.129,06

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.615,88

Toplam İşlem Adedi67

Borsa İstanbul, Döviz, Altın, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 666 bin liraya geriledi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Altının kilogramı 666 bin liraya geriledi - Son Dakika
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