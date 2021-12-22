Altının kilogramı 721 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 721 bin liraya düştü.

Altın piyasasında, en düşük 714 bin 800 lira, en yüksek ise 755 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,06 düşüşle 721 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 164 milyon 104 bin 565,80 lira, işlem miktarı ise 2.929,57 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 210 milyon 573 bin 886,96 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Garanti Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: