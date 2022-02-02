Üye Girişi
Altının kilogramı 776 bin liraya geriledi - Son Dakika

Altının kilogramı 776 bin liraya geriledi

02.02.2022 16:51
Altının kilogramı 776 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 776 bin liraya düştü.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 776 bin liraya düştü.

Altın piyasasında, en düşük 776 bin lira, en yüksek 782 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,58 azalarak 776 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 303 milyon 753 bin 612,61 lira, işlem miktarı ise 391,39 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 303 milyon 753 bin 612,61 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nizip Döviz ve Kıymetli Madenler, Denizbank, İstanbul Altın Rafinerisi ve Türkiye Finans Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış780.500,001.790,50
En Düşük776.000,001.798,00
En Yüksek782.000,001.810,10
Kapanış776.000,001.807,35
Ağırlıklı Ortalama777.571,741.804,21
Toplam İşlem Hacmi (TL)303.753.612,61

Toplam İşlem Miktarı (Kg)391,39

Toplam İşlem Adedi49

YORUMLAR
500

Katılım Bankası, Borsa İstanbul, Altın, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 776 bin liraya geriledi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
16:12 Bafetimbi Gomis Galatasaray'a yeniden transfer oluyor!
16:07 Üniversite öğrencisinin cesedi kıyıya vurdu!
16:04 Evini tezekle ısıtıyordu! 1.722 lira gelen elektrik faturası sonrası tek çaresi ineğini satmak
15:57 Taraftarların açtığı pankarta Torrent'den imalı bakış! "Ey ruh neredesin? Bize eski Cim-Bom'u verin"
15:53 Camiye yıldırım düştü! Kapı ve pencere camları kırıldı
15:52 Avrupa Konseyi, Osman Kavala'yla ilgili ihlal prosedürü başlattı! Dışişleri'nden jet açıklama!
15:42 Annemizi Saklarken dizisinde bu akşam neler olacak? Handan'ın peri masalı son mu bulacak?
15:39 Üç büyüklerden bekleniyordu, hamleyi Antalyaspor yaptı! Dünya yıldızı Adriano'yu Süper Lig'de top koşturacak
15:39 Kanunsuz Topraklar'da bugün neler olacak? İpek, çıktığı yolculukta nelerle karşılaşacak?
15:23 Kış Kartalı Harekatı'nın bilançosu açıklandı: 60 hava aracı kullanıldı, 80'e yakın hedef vuruldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 16:57:45. #1.11#
SON DAKİKA: Altının kilogramı 776 bin liraya geriledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement