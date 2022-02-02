Altının kilogramı 776 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 776 bin liraya düştü.
Altın piyasasında, en düşük 776 bin lira, en yüksek 782 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,58 azalarak 776 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 303 milyon 753 bin 612,61 lira, işlem miktarı ise 391,39 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 303 milyon 753 bin 612,61 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nizip Döviz ve Kıymetli Madenler,
Denizbank, İstanbul Altın Rafinerisi ve Türkiye Finans Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 780.500,00 1.790,50 En Düşük 776.000,00 1.798,00 En Yüksek 782.000,00 1.810,10 Kapanış 776.000,00 1.807,35 Ağırlıklı Ortalama 777.571,74 1.804,21 Toplam İşlem Hacmi (TL) 303.753.612,61 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 391,39 Toplam İşlem Adedi 49
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