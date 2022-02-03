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Altının kilogramı 790 bin 750 liraya yükseldi - Son Dakika

Altının kilogramı 790 bin 750 liraya yükseldi

03.02.2022 16:37
Altının kilogramı 790 bin 750 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 790 bin 750 liraya çıktı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 790 bin 750 liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 785 bin 970 lira, en yüksek 791 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,90 artarak 790 bin 750 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 491 milyon 371 bin 752,56 lira, işlem miktarı ise 628,65 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 535 milyon 331 bin 472,57 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Denizbank, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış776.000,001.807,35
En Düşük785.970,001.805,90
En Yüksek791.000,001.809,55
Kapanış790.750,001.805,90
Ağırlıklı Ortalama787.617,371.808,85
Toplam İşlem Hacmi (TL)491.371.752,56

Toplam İşlem Miktarı (Kg)628,65

Toplam İşlem Adedi43

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Borsa İstanbul, Altın, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 790 bin 750 liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Altının kilogramı 790 bin 750 liraya yükseldi - Son Dakika
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