Altının kilogramı 792 bin 530 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 792 bin 530 liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 784 bin lira, en yüksek ise 794 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,70 artışla 792 bin 530 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 207 milyon 666 bin 265,81 lira, işlem miktarı ise 1.542,47 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 210 milyon 91 bin 23,31 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Atanur Kuyumculuk, Golden Global Yatırım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ve Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 787.000,00 1.782,40 En Düşük 784.000,00 1.770,00 En Yüksek 794.000,00 1.773,50 Kapanış 792.530,00 1.771,10 Ağırlıklı Ortalama 787.795,04 1.770,90 Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.207.666.265,81 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.542,47 Toplam İşlem Adedi 104

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