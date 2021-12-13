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Altının kilogramı 814 bin liraya yükseldi - Son Dakika

Altının kilogramı 814 bin liraya yükseldi

13.12.2021 16:32
Altının kilogramı 814 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 814 bin liraya çıktı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 814 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 798 bin lira, en yüksek ise 838 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,7 artışla 814 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 889 milyon 329 bin 438,10 lira, işlem miktarı ise 1.109,42 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 915 milyon 929 bin 546,93 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, T. Halk Bankası, Denizbank ve Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış792.530,001.771,10
En Düşük798.000,001.782,80
En Yüksek838.000,001.786,00
Kapanış814.000,001.783,95
Ağırlıklı Ortalama821.451,931.784,52
Toplam İşlem Hacmi (TL)889.329.438,10

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.109,42

Toplam İşlem Adedi30

Borsa İstanbul, Altın, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 814 bin liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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