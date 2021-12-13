Altının kilogramı 814 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 814 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 798 bin lira, en yüksek ise 838 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,7 artışla 814 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 889 milyon 329 bin 438,10 lira, işlem miktarı ise 1.109,42 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 915 milyon 929 bin 546,93 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, T. Halk Bankası, Denizbank ve Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 792.530,00 1.771,10 En Düşük 798.000,00 1.782,80 En Yüksek 838.000,00 1.786,00 Kapanış 814.000,00 1.783,95 Ağırlıklı Ortalama 821.451,93 1.784,52 Toplam İşlem Hacmi (TL) 889.329.438,10 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.109,42 Toplam İşlem Adedi 30

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