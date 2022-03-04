Altının kilogramı 892 bin liraya yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Altının kilogramı 892 bin liraya yükseldi

04.03.2022 16:40
Altının kilogramı 892 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 892 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 892 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 883 bin lira, en yüksek 893 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artarak 892 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 266 milyon 658 bin 646,54 lira, işlem miktarı ise 301,04 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 275 milyon 777 bin 734,54 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası, VakıfBank, DenizBank, şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış881.000,001.922,00
En Düşük883.000,001.941,80
En Yüksek893.900,001.948,30
Kapanış892.000,001.947,75
Ağırlıklı Ortalama886.703,311.947,80
Toplam İşlem Hacmi (TL)266.658.646,54

Toplam İşlem Miktarı (Kg)301,04

Toplam İşlem Adedi25

YORUMLAR
500
Standart altının kilogram fiyatı, 881 bin liraya yükseldi Standart altının kilogram fiyatı, 881 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 872 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 872 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul, Altın, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 892 bin liraya yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
16:38 En yakın müttefiki, danışmanı, akıl hocası: Putin'i Rusya'nın devlet başkanlığına da o önermişti! Abramovich'in film gibi hikayesi!
16:31 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Helin gerçekleri öğreniyor
16:24 Fatih Terim ile paylaştığı fotoğraf eleştirilmişti! Arda Turan Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı
16:22 Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Golyat'ın sürpriz hamlesi ne?
16:21 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya ve Ukrayna'nın bakanlarını Antalya'da görüştürmek istiyoruz
16:20 Suriye lideri Beşşar Esad, paralı askerlerini Ukrayna'ya mı gönderdi? Ermenistan üzerinden geçecekler
16:07 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin'e rest çekti: Bunun bedelini ödeteceğiz
16:00 Rusya-Ukrayna savaşında kritik uyarı! Beyaz Saray yetkilileri açıkladı: Saldırılar şiddetlenebilir
15:59 Yaptırımlara Rus yanıtı gelmeye başladı: Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı bir hatta durduruldu
15:51 İstanbul'un devleri sıraya girdi! Mario Balotelli için değer biçilemiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 16:47:29. #1.11#
SON DAKİKA: Altının kilogramı 892 bin liraya yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement