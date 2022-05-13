Altının kilogramı 895 bin liraya geriledi - Son Dakika
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Altının kilogramı 895 bin liraya geriledi

13.05.2022 16:38
Altının kilogramı 895 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 895 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 895 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 895 bin lira, en yüksek 922 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,1 azalarak 895 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 206 milyon 261 bin 352,98 lira, işlem miktarı ise 2.451,85 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 397 milyon 709 bin 224,02 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış924.000,001.840,30
En Düşük895.000,001.800,00
En Yüksek922.000,001.844,20
Kapanış895.000,001.832,00
Ağırlıklı Ortalama902.043,501.824,23
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.206.261.352,98

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.451,85

Toplam İşlem Adedi132

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Altının kilogramı 924 bin liraya geriledi Altının kilogramı 924 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul, Döviz, Altın, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 895 bin liraya geriledi - Son Dakika


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