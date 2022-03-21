Altının kilogramı 910 bin liraya geriledi - Son Dakika

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 910 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 910 bin lira, en yüksek 921 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 azalarak 910 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 158 milyon 568 bin 625,12 lira, işlem miktarı ise 1.266,81 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 234 milyon 37 bin 199,24 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: