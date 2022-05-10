Altının kilogramı 920 bin liraya yükseldi - Son Dakika
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Altının kilogramı 920 bin liraya yükseldi

10.05.2022 16:37
Altının kilogramı 920 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 920 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 920 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 910 bin lira, en yüksek 920 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artarak 920 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 834 milyon 220 bin 632,73 lira, işlem miktarı ise 927,93 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 848 milyon 938 bin 774,76 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış917.500,001.860,00
En Düşük910.000,001.845,00
En Yüksek920.000,001.892,00
Kapanış920.000,001.891,00
Ağırlıklı Ortalama916.807,501.863,09
Toplam İşlem Hacmi (TL)834.220.632,73

Toplam İşlem Miktarı (Kg)927,93

Toplam İşlem Adedi31

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Altının kilogramı 917 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 917 bin 500 liraya geriledi

Borsa İstanbul, Altın, Döviz, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 920 bin liraya yükseldi - Son Dakika


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