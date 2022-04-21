Altının kilogramı 923 bin 200 liraya yükseldi - Son Dakika
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Altının kilogramı 923 bin 200 liraya yükseldi

21.04.2022 16:36
Altının kilogramı 923 bin 200 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 923 bin 200 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 923 bin 200 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 916 bin 680 lira, en yüksek 923 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artarak 923 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 387 milyon 59 bin 196,66 lira, işlem miktarı ise 1.511,83 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 416 milyon 673 bin 7,91 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, QNB Finansbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış921.860,001.951,80
En Düşük916.680,001.940,00
En Yüksek923.200,001.954,05
Kapanış923.200,001.942,00
Ağırlıklı Ortalama921.350,551.948,86
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.387.059.196,66

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.511,83

Toplam İşlem Adedi39

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Borsa İstanbul, Altın, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 923 bin 200 liraya yükseldi - Son Dakika


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