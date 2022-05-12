Altının kilogramı 924 bin liraya geriledi - Son Dakika
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Altının kilogramı 924 bin liraya geriledi

12.05.2022 16:27
Altının kilogramı 924 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 924 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 924 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 923 bin 540 lira, en yüksek 931 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalarak 924 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 610 milyon 220 bin 699,24 lira, işlem miktarı ise 1.770,14 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 612 milyon 66 bin 873,87 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış925.000,001.855,00
En Düşük923.540,001.840,00
En Yüksek931.000,001.870,75
Kapanış924.000,001.840,30
Ağırlıklı Ortalama930.064,171.849,89
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.610.220.699,24

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.770,14

Toplam İşlem Adedi89

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Borsa İstanbul, Altın, Döviz, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 924 bin liraya geriledi - Son Dakika


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