Altının kilogramı 941 bin liraya yükseldi - Son Dakika

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 941 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 941 bin lira, en yüksek 966 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artarak 941 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 955 milyon 158 bin 125,21 lira, işlem miktarı ise 3.145,45 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 969 milyon 381 bin 734,52 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Yapı Kredi Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: