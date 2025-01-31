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Ekonomi

Altın altın olalı böyle fiyat görmedi

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ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifesi planları ve ABD'nin borçlarına ilişkin endişeler, altının ons fiyatını rekor seviyeye taşıdı. 'Güvenli liman' olarak kabul edilen altın, jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizliklerle birlikte değer kazanmaya devam ediyor. Altının ons fiyatı bugün 2 bin 798 dolara ulaşarak rekor kırdı. Analistler, Trump'ın politikalarının ve son dönemde büyük teknoloji şirketlerinin hisselerindeki dalgalanmaların, yatırım araçlarına olan talebi artırdığını belirtiyor.

31.01.2025 09:35
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ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifesi planlarına ilişkin belirsizlik varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, zayıf dolar ve ABD'nin borçlarına ilişkin endişeler altının ons fiyatını rekor seviyeye taşıdı. "Güvenli liman" varlıklardan olan altın, jeopolitik risklerin yanında hem artan belirsizlik hem ekonomilerdeki durgunluk endişesi hem de dünya genelinde faiz oranlarının düşeceğine ilişkin değerlendirmelerin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor.

TARİHİ REKOR

Bugün altının ons fiyatı 2 bin 798 dolara ulaşarak rekor tazeledi. Yeni yılın ilk gününe 2 bin 620 dolardan başlayan altının onsu, yılıan başından bu yana yaklaşık 180 dolar değer kazanırken Ekim 2024'teki 2 bin 790 dolarlık rekoru geride bıraktı. Analistler, Orta Doğu ve Ukrayna'daki jeopolitik gelişmelere ek olarak ABD'de yeniden başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump ve yönetiminin politikalarının altın fiyatı üzerinde büyük etkiye sahip olduğuna işaret etti. Analistler, Trump'ın son günlerde aldığı siyasi kararların, ABD'de enflasyon ve ulusal borcun daha da artacağı endişelerine yol açtığını belirtti.

EKONOMİSTLER ENDİŞELERE İŞARET ETTİ

Trump'ın planladığı gümrük tarifelerinin uzun vadede daha yüksek fiyatlara ve daha düşük ekonomik büyümeye neden olacağını savunan bazı ekonomistler, zayıf dolar ve ABD borçlarına ilişkin endişelerin altının ons fiyatını rekor seviyeye taşıdığını ifade etti. Bu arada, bazı analistler de son zamanlarda büyük teknoloji şirketlerinin hisselerinde görülen 'çalkantının' güvenli liman olarak kabul edilen yatırım araçlarına talebi artırdığını kaydetti.

5 HAFTA ARALIKSIZ TIRMANIŞ

Beşinci ardışık haftalık artışına doğru giden kıymetli metal, Trump'ın gümrük vergisi tehditlerinin ekonomik büyümeyi baltalayabilecek ticaret savaşları korkularını artırmasıyla güvenli liman talebinden faydalandı. Ayrıca, vergileri azaltma ve göçü elden geçirme vaatlerinin ABD maliyesini aşındırıp enflasyonu yeniden canlandırabileceği yönünde endişeler de altına detsek veriyor. Fed Başkanı Jerome Powell, Çarşamba günü ABD merkez bankasının yeni yönetimin politikalarının olası etkisi konusunda "bekle ve gör" modunda olduğunu söyledi.

Altın altın olalı böyle fiyat görmedi
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Altın altın olalı böyle fiyat görmedi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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