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Altınordu'da hazır giyim uygulamaları merkezi hizmete hazır - Son Dakika

Altınordu'da hazır giyim uygulamaları merkezi hizmete hazır

30.12.2021 13:24
Altınordu'da hazır giyim uygulamaları merkezi hizmete hazır

Ordu'da, Altınordu Belediyesi'nin destekleriyle hayata geçirilen hazır giyim uygulamaları merkezi ile kadınlara ve gençlere giyim sektöründeki mesleklerin öğretilmesi hedefleniyor.

Ordu'da, Altınordu Belediyesi'nin destekleriyle hayata geçirilen hazır giyim uygulamaları merkezi ile kadınlara ve gençlere giyim sektöründeki mesleklerin öğretilmesi hedefleniyor.

Ordu işgücü piyasasının talep, beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve kentin gelecek yıllarını planlayabilmek adına çalışmalarını sürdüren Altınordu Belediyesi, bu projesiyle hem tekstil sektörünün önemli bir açığını kapatmayı, hem de gençleri ve kadınları meslek sahibi yapmayı hedefliyor. Altınordu Belediyesi, Karacaömer Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti belediyeye ait olan atıl tesisi ekonomiye kazandırarak, tekstil sektörü için bir eğitim atölyesi haline getirdi.

Bir okul ve eğitim merkezi gibi çalışacak olan Altınordu Belediyesi Hazır Giyim Uygulama Merkezi işgücü araştırma piyasası raporuna göre, temininde güçlük çekilen meslek grubunun başında gelen ve Ordu ilinde en çok aranan nitelikli işçi kategorisinde birinci sırada yer alan 'dikiş makinesi operatörü' yetiştirecek. Altınordu Belediyesi, bu kapsamda yetiştireceği kalifiye işgücü ile sektörel alanda şehri hem tekstil yatırımcıları için bir cazibe merkezine dönüştürecek, hem de kadın ve genç istihdamına katkı sağlayacak. Altınordu Kaymakamlığı'nın da paydaşlarından biri olduğu proje, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) iş birliği ve Altınordu Belediyesi eş finansmanı desteği ile uygulanıyor.

Altınordu Belediyesi Hazır Giyim Uygulamaları Merkezi'nde yapılan çevre düzenlemesi ve peyzaj, tamamen mevcut belediye hizmet binasının önündeki kent mobilyaları ve malzemeleri kullanılarak, belediye personelince yapıldı. Böylece hem belediye hizmet binası önünden çıkan kent mobilyaları ve diğer malzemeler değerlendirildi hem de çevre düzenlemesi ve peyzaj için ayrıca bir harcama yapılmayarak elde edilen tasarruf ile mevcut ihtiyaçlar karşılandı.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, bir tekstil kenti olma yolunda ilerleyen şehirde sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü için altyapı oluşturduklarını ifade ederek, "Bu şehirde gençlerimizin işsizlik sorununa işgücü piyasasında karşılığı olan meslekleri öğreterek çözüm bulmak gayesindeyiz. Bu sebeple tekstil sektörü için hem yatırımcı temin etmeye hem üretim alanlarını altyapı ve üstyapısıyla oluşturmaya devam ediyoruz. İstihdam odaklı yerel kalkınma modeli diyoruz. Bu model ile gençlerin bugün için işgücüne katılımlarını, işe ve işyerine uyumlarını sağlarken aynı zamanda geleceğe de hazırlamak ve neticede mesleksiz tek bir genç dahi bırakmamak üzerinedir. Bu anlayışımız doğrultusunda nitelikli işgücü açığını kapatmak için tüm aşamaları planladık. Aynı zamanda buna ait altyapıları da oluşturduk. Yatırımlarımızla şehrimizi tarımda ticarette turizmde teknolojide ve diğer alanlarda olduğu gibi tekstil sektöründe de bir çekim merkezi yatırımcıların bir tercih noktası haline getirmek için çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - ORDU

Altınordu'da hazır giyim uygulamaları merkezi hizmete hazır
Altınordu'da hazır giyim uygulamaları merkezi hizmete hazır

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Altınordu Belediyesi, Hazır Giyim, Altınordu, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Altınordu'da hazır giyim uygulamaları merkezi hizmete hazır - Son Dakika Ekonomi


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