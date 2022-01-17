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Altınova Tersanelerinden ekonomiye büyük katkı - Son Dakika

Altınova Tersanelerinden ekonomiye büyük katkı

17.01.2022 17:55
Altınova Tersanelerinden ekonomiye büyük katkı

Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Fazıl Uzun, Altınova'daki tersanelerin 2021 çalışmalarını değerlendirdi.

Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Fazıl Uzun, Altınova'daki tersanelerin 2021 çalışmalarını değerlendirdi.

Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Fazıl Uzun, SGK verilerine göre, 2021 yılı son aylarında Yalova'da sektörümüzün üretim iş kollarındaki istihdamı 25 binin üzerinde olduğu, idari personelle birlikte bu sayının 28 bin kişiye istihdam sağlandığını söyledi. Uzun, "Bu Yalova'nın toplam özel sektör istihdamının yüzde 41'i Altınova ilçesinde ise yüzde 82'sidir. 2021 yılında tesislerimizde; toplam 850 milyon dolar değerinde 48 yeni gemi üretilmiş ve teslim edilmiştir" diye konuştu.

21021 yılındaki çalışmalarını değerlendiren Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Fazıl Uzun, "2021 yılına yurt dışı bağlantılı işlerimiz nedeniyle daha 2019 Yılı sonunda haberlerini aldığımız ve tedbirler uygulamaya başladığımız Kovid 19 salgını ile mücadele ederek ve her türlü tedbirleri üst seviyede alarak üretim gücümüzü korumak azmi ile girdik. Alınan sıkı tedbirler ve çalışanlarımızın da zaman bilinç düzeylerinin ve kişisel dikkatlerinin artması sayesinde; tesisler içinde bir bulaşma sorunu yaşamadık. Erken teşhis ve filyasyon tedbirleri çok iyi uygulandı. 2021 yılı Yalova Altınova Tersane Bölgesinde; aldığımız yoğun pandemi tedbirlerine rağmen, tüm sektör çalışanlarının emek ve gayretleriyle başarılı bir yıl oldu. Üretim gücümüzü korumayı düşünürken, yıl içinde büyümeyi sağladığımızı fark etmek motivasyonumuzu arttırdı.

İstihdama ciddi katkı SGK verilerine göre 2021 yılı son aylarında Yalova'da sektörümüzün üretim iş kollarındaki istihdamı 25 binin üzerindedir, idari personelimizi de ekleyince; bölgemizde 28 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Bu Yalova'nın toplam özel sektör istihdamının yüzde 41'i Altınova ilçesinde ise yüzde 82'sidir. 2021 yılında tesislerimizde toplam 850 milyon dolar değerinde 48 yeni gemi (46 gemi/tekne ve 3 çelik yapı) üretilmiş ve teslim edilmiş, yıl boyunca havuzlarda, kızaklarda ve iskele/ rıhtımlarda toplam 1023 adet gemiye yaklaşık 500 milyon dolara yakın tutarda bakım onarım yapılmıştır.

Bakım onarım yapılan gemilerden 12 tanesine 'Baca Gazı Yıkama Sistemleri' ve 179 tanesine de "Balast Suyu Arıtma Sistemleri" kurularak; gemilerin çevreye olumsuz etkilerinin asgariye indirilmesine hizmet edilmiştir. Bölgemizde inşa edilen gemiler yüksek teknoloji barındıran, yenilenebilir enerji kullanan, çok özel projelerdir. Bu gemiler denizcilikte önde gelen ülkeler başta olmak üzere, dünyanın her tarafındaki müşterilere ihraç edilmektedir. 2022 yılında pandemi etkilerinin devam edeceği görülüyor. Neyse ki bizim bölgemizde korunarak çalışmaya devam edeceğiz. Tersanelerimiz, 2022 yılına üretimi devam eden ve sözleşmesi yapılmış 84 yeni inşa siparişi ile girdiler. Altınova tersane bölgemizin dışbükey kıyı yapısı nedeniyle daha birçok havuzun komşu tesisleri ve deniz trafiğini etkilemeksizin güvenle işletilmesi mümkündür ve bakım onarım konusunda yüksek talep vardır. Pandemi; butik gemi siparişlerinin uzak doğudan ülkemize kaymasına sebep olduğundan, 2022 ve takip eden yıllarda yeni gemi inşa siparişlerinin artacağına inanıyor ve hızlı gelişimimizi sürdürüp, ülkemize katkılarımızı daha da arttırmayı hedefliyoruz. Ülkemiz Avrupa'nın yeni inşa ve bakım onarım üssü olma yolundadır" ifadelerini kullandı. - YALOVA

Altınova Tersanelerinden ekonomiye büyük katkı
Altınova Tersanelerinden ekonomiye büyük katkı
Altınova Tersanelerinden ekonomiye büyük katkı
Altınova Tersanelerinden ekonomiye büyük katkı
Altınova Tersanelerinden ekonomiye büyük katkı
Altınova Tersanelerinden ekonomiye büyük katkı

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Sosyal Güvenlik Kurumu, İstihdam, Yalova, Gemi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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