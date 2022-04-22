Altıntaş'ta çiftçiler sulama suyu konusunda bilgilendirildi - Son Dakika
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Altıntaş'ta çiftçiler sulama suyu konusunda bilgilendirildi

22.04.2022 10:40
Altıntaş'ta çiftçiler sulama suyu konusunda bilgilendirildi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde çiftçiler Tarım İl Müdürlüğü ve DSİ yetkilileri tarafından sulama suyunun daha dikkatli kullanılması konusunda bilgilendirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde çiftçiler Tarım İl Müdürlüğü ve DSİ yetkilileri tarafından sulama suyunun daha dikkatli kullanılması konusunda bilgilendirildi.

Belediye Kültür Sarayında Tarım İl Müdürlüğü ve DSİ yetkilileri ve Belediye Başkanı Arif Teke'nin de katılımıyla çiftçilere yönelik Beşkarış Barajı, sulama sistemleri ile ilgili olarak suyun daha dikkatli kullanılması hususunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. - KÜTAHYA

Altıntaş'ta çiftçiler sulama suyu konusunda bilgilendirildi
Altıntaş'ta çiftçiler sulama suyu konusunda bilgilendirildi
Altıntaş'ta çiftçiler sulama suyu konusunda bilgilendirildi
Altıntaş'ta çiftçiler sulama suyu konusunda bilgilendirildi
Altıntaş'ta çiftçiler sulama suyu konusunda bilgilendirildi

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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Altıntaş, Kütahya, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Altıntaş'ta çiftçiler sulama suyu konusunda bilgilendirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altıntaş'ta çiftçiler sulama suyu konusunda bilgilendirildi - Son Dakika
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