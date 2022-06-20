Altıntaş ilçesine bağlı Alıncık ve Işıklar köylerinde meydana gelen etkili dolu yağışının ardından ekonomik zarar oluşan hububat ve pancar üretim alanlarında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından hasar tespit çalışmaları yürütülüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Hisarcık, Altıntaş, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Altıntaş'ta dolu vuran üretim alanlarında hasar tespit çalışmaları - Son Dakika

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