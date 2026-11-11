Altıntaş'ta patates hasadı sürecinde mevsimlik işçilere denetim yapıldı - Son Dakika
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Altıntaş'ta patates hasadı sürecinde mevsimlik işçilere denetim yapıldı

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Altıntaş\'ta patates hasadı sürecinde mevsimlik işçilere denetim yapıldı
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Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, METİP kapsamında patates tarlalarında denetim yaptı. Denetimde mevsimlik tarım işçilerinin çalışma şartları incelenirken patates hasadı süreci de kontrol edildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde mevsimlik tarım işçilerine yönelik denetimler gerçekleştirilirken patates tarlalarında hasat süreci de kontrol edildi.

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi (METİP) kapsamında ilçedeki patates tarlalarında denetimler yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında mevsimlik tarım işçilerinin çalışma şartları incelenirken, patates hasadına yönelik süreçler de kontrol edildi. Denetimlerle tarımsal üretim sürecinin mevzuata uygun yürütülmesi ve işçilerin çalışma şartlarının takip edilmesi amaçlandı.

Kaynak: İHA
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