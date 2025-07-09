Altıntaş\'taki Un Fabrikasına Denetim

Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki un fabrikasında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetim ve kontrol gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından ilçede faaliyet gösteren ve KKYDP çerçevesinde yüzde 50 hibe desteğinden faydalandırılmış olan un fabrikasında, buğdayda hektolitre, protein, nem ve gluten ölçümleriyle birlikte denetim ve kontroller yapıldı. - KÜTAHYA