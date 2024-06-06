ALTSO Kadın Girişimcileri Dijital Pazarlama ve Tasarım Eğitimi'nde Buluştu - Son Dakika
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Ekonomi

ALTSO Kadın Girişimcileri Dijital Pazarlama ve Tasarım Eğitimi'nde Buluştu

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ev sahipliğinde düzenlenen Dijital Pazarlama Eğitimi ve Tasarım Odaklı Düşünme Farkındalık Eğitimi'nin ilk gününde, kadın girişimcilere pazarlama/online satış, e-ticaret gibi konularda bilgiler aktarıldı. Eğitimde Habitat Derneği'nin çalışmaları hakkında bilgiler verildi ve E-Ticaret konusunda detaylı sunum yapıldı.

06.06.2024 16:29
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Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ev sahipliğinde ALTSO Kadın Girişimciler Kurulu ve Habitat Derneği iş birliğinde düzenlenen Dijital Pazarlama Eğitimi ve Tasarım Odaklı Düşünme Farkındalık Eğitimi'nin ilk günü gerçekleştirildi.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ev sahipliğinde, Dijital Pazarlama Eğitimi ve Tasarım Odaklı Düşünme Farkındalık Eğitimi'nin ilk günü gerçekleştirildi. Eğitime; ALTSO Başkan Yardımcısı Yakut Nazlı Benal, ALTSO Kadın Girişimciler İcra Komitesi Üyeleri Elif Fidancı İskeç, İpek Bahçeci, Seyhan Arabacı ve çok sayıda kadın girişimci katıldı. Habitat Derneği Proje Asistanı Büşra Tütüncü'nün konuşmacı olarak katıldığı eğitimin ilk gününde TOBB, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Habitat Derneği ve Türk Telekom ortaklığında yürütülen Dijitalde Hayat Kolay Projesi kapsamında pazarlama/online satış, e-ticaret gibi konularda kadın girişimcilere bilgiler aktarıldı.

Eğitimde ilk olarak Habitat Derneği'nin çalışmaları hakkında katılımcılara bilgiler aktaran Tütüncü, E-Ticaret konusunda detaylı sunum yaptı. Kadın girişimcilere E-Ticaret'in püf noktalarını anlatan Tütüncü, 'Online Pazar Yerleri' ve 'Kendi E-Ticaret Siteniz' olarak iki farklı yoldan E-Ticaret yapılabileceğine dikkat çekip, avantajları ve dezavantajları katılımcılarla paylaştı. Tütüncü, satılacak olan ürüne göre online pazar yerinin seçilmesi gerektiğini belirterek, "Moda ve giyim, elektronik, el yapımı ürünler bunların hepsi farklı kitlelere hitap ediyor. Bu yüzden satılan ürünlere göre pazar yeri seçmek çok önemli" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi ALTSO Kadın Girişimcileri Dijital Pazarlama ve Tasarım Eğitimi'nde Buluştu - Son Dakika

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