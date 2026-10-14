Amasra'dan açılan balıkçılar Cide'de 3 saatte 15 bin palamut avladı, 1500 kasa doldu - Son Dakika
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Amasra'dan açılan balıkçılar Cide'de 3 saatte 15 bin palamut avladı, 1500 kasa doldu

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Amasra\'dan açılan balıkçılar Cide\'de 3 saatte 15 bin palamut avladı, 1500 kasa doldu
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Bartın'ın Amasra ilçesinden Karadeniz'e açılan balıkçılar, Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında 3 saatte yaklaşık 15 bin palamut avladı. Bin 500 kasa balıkla Cide Limanı'na yanaşan teknedeki palamutun tanesi 40 liraya kadar düştü.

Kastamonu açıklarında avlanan teknedeki balıkçılar, 3 saat içerisinde bin 500 kasa dolusu palamutla döndü.

Bartın'ın Amasra ilçesinden Karadeniz'e açılan balıkçılar, Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında 3 saat içerisinde yaklaşık 15 bin palamut avladı. Bin 500 kasa ile Cide Limanı'na yanaşan teknedeki balıklar vatandaşların yüzünü güldürdü. Yaklaşık 1 kilogram ağırlığındaki palamutların tanesinin fiyatı ise 40 liraya kadar düştü.

"Beklentilerimizden daha fazla palamut oldu"

İlk kez bu kadar çok balık avladığını söyleyen balıkçı Davut Azaklı, "Bin 500 kasa balık, yani 15 bin adet palamut ediyor. Amasra Limanı'ndan öğlen saatlerinde çıktık balık avına, akşamüstü de Cide Limanı'na geldik. İki ağ yaptık balık avında. İki ağda da toplamda 15 bin civarında palamut yakaladık. Bu yıl özellikle palamut çok bol, beklentilerimizden daha fazla palamut oldu. Şu ana kadar ben bu kadar balık tutmamıştım. Bu tuttuğum en yüksek balık diyebilirim, 15 bin adet palamut. Belki en fazla bin kasa falan tutmuş olduğumuz zaman olabilir ama bin 500 kasa hiç tutmamıştık. Yaklaşık bu balığı da 2-3 saat içerisinde tuttuk" dedi.

Kaynak: İHA
BalıkçılıkKaradenizKastamonuEkonomiGüncelBartınAmasraCideDoğaSon Dakika

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SON DAKİKA: Amasra'dan açılan balıkçılar Cide'de 3 saatte 15 bin palamut avladı, 1500 kasa doldu - Son Dakika
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