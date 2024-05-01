Amasya'da 100 Yıllık Değirmen Restorasyonla Ayakta Kaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Amasya'da 100 Yıllık Değirmen Restorasyonla Ayakta Kaldı

Amasya\'da 100 Yıllık Değirmen Restorasyonla Ayakta Kaldı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bulunan 100 yıllık su değirmeni, devletin desteğiyle yapılan restorasyon çalışmasıyla ayakta kalarak yeni yüzyıla tutundu. Yaşar Dokgöz'ün emeğiyle tahılları öğüten asırlık değirmen, bu geleneğin yöredeki son örneği olarak zamana direniyor. Değirmen, Gümüşhacıköy Kaymakamlığı'nın 2017 yılında yaptırdığı restorasyon çalışmasıyla elden geçirilerek hizmet vermeyi sürdürdü. Komşu illerden bile müşterilerinin bulunduğu değirmen, yöredeki kadim geleneğin bölgede ayakta duran tek temsilcisi olarak kayıtlara geçti.

01.05.2024 11:06
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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bulunan 100 yıllık su değirmeni, devletin desteğiyle yapılan restorasyon çalışmasıyla ayakta kalarak yeni yüzyıla tutundu. 60 yaşındaki Yaşar Dokgöz'ün emeğiyle tahılları öğüten asırlık değirmen, bu geleneğin yöredeki son örneği olarak zamana direniyor.

Kadim geleneğin bölgede ayakta duran tek temsilcisi

İlçe merkezine 2 kilometre mesafedeki Sekü köyünde Yedi Değirmenler mevkiinde bulunan asırlık su değirmeni, bu kadim geleneğin bölgede ayakta duran tek temsilcisi olarak kayıtlara geçti. Dereden sağlanan suyun gücüyle çevirdiği taşa dökülen tahılları öğüten değirmen Gümüşhacıköy Kaymakamlığı'nın 2017 yılında yaptırdığı restorasyon çalışmasıyla elden geçirilerek hizmet vermeyi sürdürdü.

Çocukluğundan bu yana aile yadigarı değirmende çalıştığını belirten değirmenci Yaşar Dokgöz, "Mesleği babamdan öğrendim. Buğday, arpa, mısır gibi tahılları burada öğütüyoruz. Faaliyetleri durmuştu. Onarıma ihtiyacı vardı. Gümüşhacıköy Kaymakamlığı ve Amasya İl Özel İdaresi'nin desteğiyle restore edildi. 7 yıldır tıkır tıkır çalışıyor" dedi.

Komşu illerden de müşteri geliyor

Çevre köyler, ilçeler ve komşu illerden bile müşterilerinin bulunduğunu anlatan evli, 3 çocuk ve 7 torun sahibi Dokgöz, "Duyanlar geliyor. Kimi un alıyor. Kimisi öğütmek için buğday getiriyor. Öğütüp gönderiyoruz. Müşterilerimize, dostlarımıza kapımız her zaman açık" diye konuştu.

Yörede yetiştirilen Üveyik buğdayından üretilen unu müşterilerine tavsiye eden Dokgöz'ün tek yardımcısı ise 40 yıllık hayat arkadaşı eşi Nuran Dokgöz. Dokgöz çiftçi, geçimlerini sağladıkları asırlık değirmende yaşamlarını sürdürüyor. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Amasya'da 100 Yıllık Değirmen Restorasyonla Ayakta Kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da 100 Yıllık Değirmen Restorasyonla Ayakta Kaldı - Son Dakika
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