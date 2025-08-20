Amasya'da Genç Çiftçinin Elma Hasadı Başladı - Son Dakika
Ekonomi

Amasya'da Genç Çiftçinin Elma Hasadı Başladı

Amasya'da Genç Çiftçinin Elma Hasadı Başladı
20.08.2025 09:59
Furkan Tokmak, tedbirleriyle kar ve don felaketinden etkilenmeyen bahçesinde elma hasadına başladı.

Amasya'da yaşayan genç çiftçi, uyguladığı tedbirlerin etkisiyle nisan ayındaki kar ve zirai don felaketinin teğet geçtiği bahçesinde elma hasadına başladı. Kilosunu 50 TL'den satmaya başladığı elmalarından 80 ton rekolte bekliyor.

Elma çiçeklerini aşırı soğuktan dumanlama ve bitki antifriziyle korumayı başaran 30 yaşındaki çiftçi Furkan Tokmak, ağaçlarının yazın aşırı sıcaklarından etkilenmemesini de bahçesini sarıp uzayan yabani otların oluşturduğu nemlenme sayesinde sağladı. Şehirde meyvelerin felaketten etkilenmediği ender bahçelerden olan 18 dekarlık bahçede yetiştirilen rengarenk elmaların hasadı başladı.

Elma ağaçlarını kışın antifriz, yazın yabani otlarla korudu

Birlikte üretim yaptıkları babasının isteğiyle Akdeniz Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümünde eğitim aldıktan sonra döndüğü memleketi Amasya'da Harmanağılı köyü yakınlarında dedesinden kalma arazide 30 yıl önce dikilen elma ağaçlarının bakımını üstlenen Furkan Tokmak, nisan ayındaki beklenmedik kar yağışının ardından yaşanan zirai don felaketi öncesinde bir dizi tedbir aldı. Eksi 5 dereceleri bulan aşırı soğuğa karşı dumanlama yöntemi uygulayıp ağaçlarına bitki antifrizi verdi. Amasya'nın da aralarında olduğu 30'dan fazla ildeki meyve bahçelerinde büyük çapta zarara yol açan felaket, genç çiftçinin bahçesini teğet geçti. Çeşitli türlerdeki elma ağaçlarının bakımını sürdüren Furkan Tokmak emeklerinin karşılığı meyvelerini almaya başladı. Rengarenk elmaların kilosu 50 TL'den satılmaya başlanırken, bahçede 80 ton rekolte bekleniyor.

"Bahçe kar yağışıyla bembeyaz olmuştu"

Başarısının sırrını anlatan genç çiftçi, "Ağaçlarımızın yarısı çiçek açmıştı. Bahçe kar yağışıyla bembeyaz olmuştu. Gece sabaha kadar dumanlama yaparak radyasyon kaynaklı ısı kayıplarını önlemeye çalıştık. Bunun dışında zirai don olayından 2 gün önce doğal ilaçlar olan bitki antifrizinden ağaçlarımıza uyguladık. Don sonrası da yine stresi azaltacak bazı zirai uygulamalar yaptık" diye konuştu.

"Otların bitkiler üzerine zararından çok, faydası var"

Yemyeşil görünümdeki bahçesinde uzayan yabani otlara da dokunmamayı tercih eden Tokmak, "Otların bitkiler üzerine zararından çok, faydası var. Bu yaz Amasya 45 derece sıcaklığı gördü. Bahçenin yeşil olması hem topraktaki su kaybını önlüyor. Hem de bahçe serin ve nemli kalıyor. Özellikle kırmızı çeşit elmalarda renklenmeyi teşvik ettiği için bahçemizi otlu bıraktık" şeklinde konuştu. - AMASYA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, amasya, Tarım, Çevre, Yaşam, Bahçe

Son Dakika Ekonomi Amasya'da Genç Çiftçinin Elma Hasadı Başladı - Son Dakika

