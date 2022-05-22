Amasya'da hedef 24 ürüne daha coğrafi işaret - Son Dakika
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Amasya'da hedef 24 ürüne daha coğrafi işaret

22.05.2022 12:16
Amasya'da hedef 24 ürüne daha coğrafi işaret

Amasya Valiliği'nin kentin zengin mutfak kültürünün tanıtımına yönelik sürdürdüğü çalışmalarla 9'a ulaşan coğrafi işaretli ürünlere 24 tane daha eklenmesi hedefleniyor.

Amasya Valiliği'nin kentin zengin mutfak kültürünün tanıtımına yönelik sürdürdüğü çalışmalarla 9'a ulaşan coğrafi işaretli ürünlere 24 tane daha eklenmesi hedefleniyor.

Amasya Etli Çiçek Bamyası Yemeği, Amasya Toyga Çorbası, Amasya Baklalı Dolma ve Amasya Çöreği'nin ardından "Amasya Patlıcan Pehli" yemeğiyle coğrafi işaretli ürün sayısını 9'a çıkardıklarını belirten Vali Mustafa Masatlı, "9 coğrafi işaret tesciliyle yetinmiyoruz. Şu an itibarıyla devam eden 24 tane daha coğrafi işaret çalışmamız bulunmaktadır. Bunların tamamında başarılı olacağımızı düşünüyorum" dedi.

Emine Erdoğan'ın himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle hazırlanan 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' kitabından hareketle hayata geçirilen Türk Mutfağı Haftası Etkinliklerinin Türk mutfak kültürünü dünyaya tanıtmak için anlamlı bir program olduğunu belirten Vali Masatlı, "Mutfak kültürü turizmde etkili olduğu gibi, yaşayışımızı, insani ilişkilerimizi de etkilemektedir. Doğumdan düğünlere birçok özel anımızı yemek kültürümüzle taçlandırırız. Etrafında toplandığımız sofralar, bizi birbirimize dost kılar. Atasözlerimizde de bu tecrübeyi aktaran nice güzel söz vardır. 'Bir kahvenin kırk yıl hatırı olması', vefanın, sadakatin ve hoşgörünün habercisidir. 'Tatlı yiyip tatlı konuşmak' mutfak kültürünün barışı tesis etmedeki gücünü ifade eder. Geleneğimizde misafire, yabancıya, yolcuya sofra kurmak, gönüller arasına kurulan bir köprüdür. Böylesi bir yaşam kültürüne sahip olduğumuz için millet olarak oldukça şanslıyız" şeklinde konuştu.

Şehzadeler Gezi Yolu'nda düzenlenen 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliğinde yöreye özgü lezzetlerin tanıtıldı. Programa AK Parti Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil, Amasya Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoban, Amasya Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Halil Apaydın ve diğer yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı. - AMASYA

Amasya'da hedef 24 ürüne daha coğrafi işaret
Amasya'da hedef 24 ürüne daha coğrafi işaret

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Kaynak: İHA

Mustafa Masatlı, Emine Erdoğan, Amasya, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Amasya'da hedef 24 ürüne daha coğrafi işaret - Son Dakika


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