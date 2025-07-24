Amasya\'da Konut Satışları Yüzde 26 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü, 2025 yılı Haziran ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Amasya'da konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26 artış gösterdi.

Haziran ayında Türkiye genelinde toplam 107 bin 723 konut satışı gerçekleşirken, Amasya bu satışların yüzde 0,4'ünü oluşturdu. Haziran ayında Amasya'da ipotekli konut satışları bir yılda yüzde 97,1 artarak 69'a yükseldi. Türkiye genelinde ipotekli satışların oranı yüzde 13,4 olurken, Amasya bu alanda yüzde 0,5 pay ile 34. sırada yer aldı.

Amasya'da ipotekli olmayan (diğer) satış türlerinde ise 415 konut satışı gerçekleşti. Bu alanda Amasya, Türkiye genelinde 51. sıraya yerleşti. Türkiye'deki diğer konut satışlarının oranı yüzde 86,6 oldu. Haziran ayında Amasya'da satılan 484 konuttan 210'u ilk satış, 274'ü ise ikinci el olarak kayıtlara geçti. - AMASYA