Amasya'da Rekolte İkiye Katlandı - Son Dakika
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Amasya'da Rekolte İkiye Katlandı

Amasya\'da Rekolte İkiye Katlandı
23.07.2026 10:58
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Amasya'da buğday ve arpada rekolte %100 artış gösterdi, çiftçilerin yüzü güldü.

Amasya'da bu yıl buğday ve arpa hasadında rekoltede yüzde 100 oranında artış oldu.

İl genelinde bu yıl yaklaşık 135 bin hektar alanda ekilen arpa ve buğdayda toplam rekolte 614 bin ton olarak kayıtlara geçti. Artışın ilkbahar mevsimindeki yağışların etkisiyle olduğu değerlendiriliyor.

"Geçen yıla göre 2 kat artış sağlandı"

Son 2 yıldır kuraklığın etkilerinin görüldüğü kentte geçen yıla mukayese edildiğinde ekilen alan daha az olmasına rağmen rekoltede yüzde 100 oranında artış olduğunu açıklayan Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci, "Bu yıl arpa ve buğdayda verim çok iyi. Geçen yıla göre 2 kat artış sağlandı. Çiftçimizin yüzü gülüyor" dedi.

Anız uyarısı

Hasat sonrası bazen tarla temizlemek başta olmak üzere çeşitli sebeplerden dolayı anız yakma yoluna gidildiğini anlatan Başkan Cebeci, bu durumun doğadaki canlıların yok olmasına, doğal dengenin bozulmasına ve havaların ısındığı şu günlerde çeşitli yangınlara da yol açtığını vurguladı. Sürdürülebilir bir tarım için topraklardaki verimliliğin korunması gerektiğinin altını çizen Cebeci, çiftçilerden ve ormanlık alanlardan geçenlerden tedbirli olmalarını istedi. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Amasya'da Rekolte İkiye Katlandı - Son Dakika

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