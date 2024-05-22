Amasya\'da Şehzade Kebabı Restoranlarda Yer Alacak

Ekonomi

Şehzadeler şehri Amasya'da coğrafi işaretle tescillenmesi hedeflenen şehzade kebabının restoranların ana menüsüne dahil edilmesi planlanıyor. Türk Mutfağı Haftası'nda eşi ve Belediye Başkanı Turgay Sevindi ile birlikte seyyar mutfakta şehzade kebabı hazırlayan Amasya Valisi Yılmaz Doruk, restoran ve otellere bu lezzetli yemeği müşterileriyle buluşturma çağrısı yaptı.

Vali Doruk: "Şehzade kebabına müşteriler yok demez"

Kuşbaşı et, patlıcan, domates, biber ve diğer sebzelerin kullanılıp tepside pişirilen şehzade kebabının hazırlanmasına yardım edip hünerlerini sergilediklerini belirten Vali Doruk, "Restoranlarda, otellerde ortaya konacak dört kişilik şehzade kebabına müşteriler yok demez. Beğenirler. Çok nitelikli bir yemek çeşidi. Restoranlarda, otellerde yer almasının çok isabetli olacağını düşünüyorum" dedi.

Saray mutfağının devamı birçok lezzet Amasya'da

Osmanlı şehzadelerinin tahta çıkmadan önce tecrübe kazandıkları Amasya'da saray mutfağının etkilerinin görüldüğüne işaret eden Doruk, "Şehrimize gelecek turistlerin saray mutfağının devamı olan birçok lezzeti, tatlıları, kebabı burada görme imkanı var" diye konuştu.

Başkan Sevindi, hünerlerini sergiledi

Soğanları bıçakla seri bir şekilde doğramasıyla mutfaktaki ustalığını konuşturan Belediye Başkanı Sevindi de, "Babamın mesleği aşçılık. Buradan kaynaklanan bir becerim var" şeklinde konuştu. Başkan Sevindi, Amasya'nın coğrafi işaretli yöresel ürünlerini ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak için gayret edeceklerini vurguladı.

Vali Doruk'un eşi Meral Doruk ise yemeğin ön hazırlığını birlikte yapmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Şehzadeler Gezi Yolunda Amasya Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Amasya Esnaf Odaları Birliği ile Misket Eller Kadın Girişimi Üretim Kooperatifi'nin de desteğiyle düzenlenen etkinlikte Amasya yağlısı, baklalı dolma, Amasya çöreği, Unutma beni tatlısı gibi şehrin coğrafi işaretli ürünleri stantlarda lezzet tutkunlarına sunuldu. Amasya Belediyesi bandosu da etkinliği konseriyle renk kattı. Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde 25 Mayıs Cumartesi günü coğrafi işaretli bakla dolması yöresel yemek yarışması da yapılacak. - AMASYA