Akfen İnşaat-Dost İnşaat tarafından hayata geçirilecek Amasya Devlet Hastanesi\'nin temel atma töreni yarın yapılacak

Akfen İnşaat-Dost İnşaat tarafından hayata geçirilecek Amasya Devlet Hastanesi'nin temel atma töreni, yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.
Akfen İnşaat'tan yapılan açıklamaya göre, Amasya'yı sağlık alanında da bir çekim merkezi haline getirecek hastane, 22 bin 640 metrekare oturum alanına, 157 bin metrekare de kapalı alana sahip olacak.
7 katlı 5 bloktan oluşacak hastanede 24 ameliyathane, 153 poliklinik, 15 acil, 90 yetişkin, 10 çocuk ve 18 yenidoğan olmak üzere 133 yoğun bakım, 22 diyaliz, 28 palyatif (yaşlı bakım), 60 acil servis müşahede ve 7 mahkum yatağı yer alacak.
Hastanenin yatak kapasitesi gerektiği durumlarda 768 yatağa kadar yükseltilebilecek. Yatırımın 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.
Amasya'da kapılarını açacak sağlık tesisi aynı zamanda Türkiye'nin öncelikli deprem izolatörlü hastanelerinden birisi olacak. Hastanenin taşıyıcı kolonlarının her birine yerleştirilen 370 deprem izolatörü yer alıyor.
Sistem sayesinde Amasya'da olası bir sarsıntı anında etki azaltılarak, hastanedeki çalışmalar aksamadan devam edecek.
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Adana'da Ramazan ayında kebap severler, iftarda kebapçılara akın ediyor. Kebabın başkenti Adana'da kebap ustaları, iftar saatinde pişirdikleri kebapları ve lezzetli meze ile salataları müşterilerine sunuyor. Adanalılar, iftarda kebapçılara giderek oruçlarını Adana kebap ile açıyor. Esnafın yüzü gülüyor ve işler iyi gidiyor. Kebap Adana'nın bir kültürüdür ve insanlar Ramazan'da da bu kültürü yaşatıyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya'da yapılan açılışta yaptığı konuşmada, deprem bölgelerinde şu ana kadar 46 bin konutun teslim edildiğini ve yıl sonunda 200 bin konutun hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti. Yılmaz, ayrıca deprem bölgelerine ciddi manada yatırım yapıldığını ve Malatya'nın deprem öncesinden daha güzel bir şehre dönüştürüleceğini ifade etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Keçiören ilçesinde yerel esnafı ziyaret etti. Akşener, esnafın dertlerini dinleyerek, Keçiören'de vatandaşların oyuna talip olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye'deki eğitim sistemi ve emekli maaşları konularında açıklamalarda bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son 22 yılda İstanbul'un ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 1 trilyon 177 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti. Bakan Uraloğlu, Çekmeköy-Taşdelen-Alemdağ Köprülü Kavşağı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, yapılan yatırımların İstanbul'un ulaşımın tüm modlarını kapsadığını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen bölge için bu yılın bütçesinde sadece merkezi idareden 1 trilyon 28 milyar lira ödenek ayırdıklarını söyledi. Yılmaz, Malatya'da yapılan projelerin toplu açılışında, çalışmaların sürdüğünü ve yakın gelecekte 200 bin konutun hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Keçiören ilçesinde yerel esnafı ziyaret etti. Akşener, esnafın dertlerini dinleyerek, Keçiören'de vatandaşların oyuna talip olduğunu dile getirdi. Ayrıca, eğitim sistemi ve emekli maaşları konularında açıklamalarda bulundu.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Düzce Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Görüşmede, kentteki ticaret ve sanayi alanındaki gelişmeler konuşuldu. Hisarcıklıoğlu, Düzce'nin küçük ama dinamik bir şehir olduğunu belirterek, şehrin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinin başarı getirdiğini vurguladı. Vali Aslan ve Başkan Özlü de Hisarcıklıoğlu'nun ülkenin ticaret ve sanayisine katkılarını takdir ettiklerini ifade etti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Turizm Geliştirme Ajansıyla Türkiye'nin 200'den fazla ülkede tanıtımının yapıldığını söyledi. Türkiye'nin Kovid-19 krizinden en hızlı çıkan ülke olduğunu belirten Ersoy, hedeflerinin 2028'e kadar kişi başı gecelik geliri 130 doları geçmek olduğunu ifade etti. Ayrıca, Ersoy, turizm sektöründe kalıcı başarılar için yerel yönetimlerin doğru sorgulanması gerektiğini vurguladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesi'nin 1. etabı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, törende yaptığı konuşmada İstanbul'a hak ettiği hizmeti vermek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Ayrıca, Üsküdar'da yapılan çevre düzenleme projelerinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen törene katılan İmamoğlu, bölgedeki çalışmaların Üsküdar'ın güzelliğini ortaya çıkardığını ifade etti.
Son yıllarda kısa mesafe şehir içi yolculuklar için elektrikli araçlara olan talep arttı. A101 ise Volta EV1 Elektrikli Araç satacağını açıkladı. Şehir içinde kullanıma uygun olan Volta EV1 Elektrikli Araç, küçük olmasına rağmen dikkat çeken özelliklere sahip. Azami hızı 45 km/sa olan aracın menzili 63 km, motor gücü 2.0 Kw ve motor torku 4.5 Nm'dir. A101 tarafından satılacak olan Volta EV1 Elektrikli Araç, 169 bin 900 TL fiyatıyla tüketicilere sunulacak.
Van'ın Erciş ve Gürpınar ilçelerinde kafes avcılığı yapan 3 kişiye toplam 48 bin 765 TL idari para cezası kesildi. Ele geçirilen kafesler ve tuzak malzemeleri ise yakılarak imha edildi.
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