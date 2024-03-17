Akfen İnşaat-Dost İnşaat tarafından hayata geçirilecek Amasya Devlet Hastanesi'nin temel atma töreni yarın yapılacak - Son Dakika
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Ekonomi

Akfen İnşaat-Dost İnşaat tarafından hayata geçirilecek Amasya Devlet Hastanesi'nin temel atma töreni yarın yapılacak

Akfen İnşaat-Dost İnşaat tarafından hayata geçirilecek Amasya Devlet Hastanesi\'nin temel atma töreni yarın yapılacak

Akfen İnşaat-Dost İnşaat tarafından hayata geçirilecek Amasya Devlet Hastanesi'nin temel atma töreni, yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Hastane, 22 bin 640 metrekare oturum alanına, 157 bin metrekare de kapalı alana sahip olacak ve Amasya'yı sağlık alanında bir çekim merkezi haline getirecek. 7 katlı 5 bloktan oluşacak hastanede 24 ameliyathane, 153 poliklinik, 15 acil, 90 yetişkin, 10 çocuk ve 18 yenidoğan olmak üzere 133 yoğun bakım, 22 diyaliz, 28 palyatif, 60 acil servis müşahede ve 7 mahkum yatağı yer alacak. Hastanenin yatak kapasitesi gerektiği durumlarda 768 yatağa kadar yükseltilebilecek ve tamamlanması 2 yıl sürecek. Ayrıca hastane, Türkiye'nin öncelikli deprem izolatörlü hastanelerinden biri olacak ve deprem izolatörleri sayesinde olası bir sarsıntı anında hastanedeki çalışmalar aksamadan devam edecek.

17.03.2024 17:31  Güncelleme: 17:33
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Akfen İnşaat-Dost İnşaat tarafından hayata geçirilecek Amasya Devlet Hastanesi'nin temel atma töreni, yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Akfen İnşaat'tan yapılan açıklamaya göre, Amasya'yı sağlık alanında da bir çekim merkezi haline getirecek hastane, 22 bin 640 metrekare oturum alanına, 157 bin metrekare de kapalı alana sahip olacak.

7 katlı 5 bloktan oluşacak hastanede 24 ameliyathane, 153 poliklinik, 15 acil, 90 yetişkin, 10 çocuk ve 18 yenidoğan olmak üzere 133 yoğun bakım, 22 diyaliz, 28 palyatif (yaşlı bakım), 60 acil servis müşahede ve 7 mahkum yatağı yer alacak.

Hastanenin yatak kapasitesi gerektiği durumlarda 768 yatağa kadar yükseltilebilecek. Yatırımın 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Amasya'da kapılarını açacak sağlık tesisi aynı zamanda Türkiye'nin öncelikli deprem izolatörlü hastanelerinden birisi olacak. Hastanenin taşıyıcı kolonlarının her birine yerleştirilen 370 deprem izolatörü yer alıyor.

Sistem sayesinde Amasya'da olası bir sarsıntı anında etki azaltılarak, hastanedeki çalışmalar aksamadan devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Akfen İnşaat-Dost İnşaat tarafından hayata geçirilecek Amasya Devlet Hastanesi'nin temel atma töreni yarın yapılacak - Son Dakika

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