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Amasya Orman Bölge Müdürlüğü 2023 Yılında 152 Milyon TL Yatırım Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Amasya Orman Bölge Müdürlüğü 2023 Yılında 152 Milyon TL Yatırım Gerçekleştirdi

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü, Amasya'da 152 milyon 829 bin TL'lik yatırım gerçekleştirdi. Müdürlük, kentte 18 imar ve inşaat, 21 ormancılık ile 2 hayvancılık olmak üzere toplam 41 proje ile yatırımlarına devam etti. Projelerin fiziksel gerçekleşme oranı yüzde 93 seviyesinde oldu ve ildeki orman varlığı 220 bin 669 hektar alana ulaştı.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü 2023 Yılında 152 Milyon TL Yatırım Gerçekleştirdi
24.01.2024 - 15:57,
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Amasya Orman Bölge Müdürlüğü (OBM) 2023 yılında Amasya'da 152 milyon 829 bin TL'lik yatırım gerçekleştirdi. Müdürlük, kentte 18 imar ve inşaat, 21 ormancılık ile 2 hayvancılık olmak üzere toplam 41 proje ile yatırımlarına devam etti.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü, faaliyetlerine ilişkin sosyal medyada paylaşımda bulundu. Paylaşımda şu hususlara dikkat çekildi. Toplam maliyeti 164 milyon 488 bin TL olan projelerin fiziksel gerçekleşme oranı ise yüzde 93 seviyesinde oldu. Yapılan ormancılık faaliyetleri sonucu ildeki orman varlığı 220 bin 669 hektar alana ulaştı.

Orman ekipleri, yol ağlarını geliştirerek ormanları ulaşılabilir ve yangına karşı korunaklı hale getiriyor. Ormanların bakımlarını gerçekleştirmek ve muhtemel orman yangınlarına ivedilikle müdahalede bulunmak için il genelinde orman içerisinde 40 kilometre yeni yol yapım işlemi gerçekleştirilerek hizmete alındı. Ayrıca 68 kilometrelik yangın emniyet yolu bakımı, 17 kilometrelik traktör yolu yapımı tamamlandı.

Kapaklı orman fidanlığında 563 bin adet fidan üretimi 450 bin fidan bakımı, 2 ton tohum üretimi, 5 ton tohum bakımı gerçekleştirildi. Erozyon kontrolü tesis çalışmaları kapsamında 150 Hektar alanın ağaçlandırılması tamamlandı. Sel kontrol tesis çalışmaları kapsamında 500 hektar alanda dere içlerine kafes tel çekildi. 720 hektar alanda ağaçlandırma bakımı, 330 hektar alanda erozyon kontrol bakımı yapıldı. Orman bakım çalışmaları neticesinde üretilen 150 bin 291 metreküp orman emvaline karşılık orman köylüsüne 26 milyon 748 bin TL ödeme yapıldı. Hayvancılığı desteklemek için orman köylerinde ikamet eden köylülere ORKÖY destek kredileri kapsamında 41 aileye 1 milyon 65 bin TL süt sığırcılığı kredi desteği verildi.

Ormanları gençleştirmek için yapılan silvikültürel çalışmalarda orman köylülerimiz işlendirilerek 2 milyon 876 bin TL ödeme gerçekleştirildi. Kamu binaları, ibadethaneler ve sağlık kurum çevre bahçelerini ağaçlandırıldı. Bu kapsamda 3 okul bahçesi, 1 ibadethane ve 1sağlık kurumu bahçe ve çevresine 17 bin 500 fidan dikildi. Yapılan yatırımlarla milli servet olan orman varlığını artırmaya, ormanları korumaya, gençleştirmeye, geliştirmeye devam edileceği vurgulandı. - AMASYA

Kaynak: İHA
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Amasya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Amasya Orman Bölge Müdürlüğü 2023 Yılında 152 Milyon TL Yatırım Gerçekleştirdi - Son Dakika


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