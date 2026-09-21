Amasyalı çiftçiler misket elması hasadına başladı, 6 bin 500 ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
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Amasyalı çiftçiler misket elması hasadına başladı, 6 bin 500 ton rekolte bekleniyor

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Amasyalı çiftçiler misket elması hasadına başladı, 6 bin 500 ton rekolte bekleniyor
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Amasya'da tescilli misket elması hasadı verimli başladı; 2 bin 200 dekar alanda yaklaşık 6 bin 500 ton rekolte bekleniyor. Üreticiler, çıtırtı sesi çıkmayan elmanın Amasya elması olmadığını vurgularken dalında fiyatların 10-30 TL arasında değiştiğini belirtti.

Amasya'da 2 bin yıldır yetiştirilen tescilli misket elmasının bu yılki hasadı verimli başladı, ağaç dalları rengarenk elmalarla süslendi. Ortasından yatay kesildiğinde çekirdekleri yıldız şekli alan elmanın kokusuna güvenen Amasyalı çiftçiler, farkının ısırıldığında çıkan çıtırtı sesinde olduğunu vurgulayarak "Çıtırtı sesi çıkmayan elma Amasya elması değildir" uyarısı yaptılar. Elmaların fiyatları dalında 10 TL ile 30 TL arasında değişiyor.

Coğrafi işaret tescilli elma

Bir tarafı kırmızı, diğer tarafı yeşil renkteki coğrafi işaret tescilli Amasya misket elmasını toplamak için erken saatlerden itibaren bahçelerin yolunu tutan üreticiler merdivenlerle ağaçlara tırmanıp gün boyunca hasat yapıyor. Yere düşenler bile çürümeden toplanıp fabrikalara gönderilerek ekonomiye kazandırılıyor.

Bu yıl elma bol

Amasya'nın elmasıyla ünlü olduğunu belirten Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci, "Bu yıl elma bol. Herkese yetecek kadar elmamız var. Misket elmasının da hasadı başladı. 2 bin 200 dekar alanda yetiştirilen misketten yaklaşık 6 bin 500 ton rekolte bekliyoruz" dedi.

"Çıtırtı sesi çıkmayan elma Amasya elması değildir"

Yörenin meyve deposu Ziyaret beldesinde yaşayan 78 yaşındaki Bekir Damatoğlu, şifa kaynağı olduğunu belirttiği Amasya misket elmasının kendine has kokusunun olduğunu ve tezgahlarda diğer elmalarla karıştırılmaması gerektiğini vurguladı. Elmanın yendiğinde çıtırtı sesi çıktığını vurgulayan emektar çiftçi, "Çıtırtı sesi çıkmayan elma Amasya elması değildir. Amasya elmasının lezzeti, kokusu ayrıdır. Türkiye'nin hiçbir yerinde bu lezzeti bulamazsın. Elmanın en iyisi Amasya'nın öz misket elmasıdır. Ölüsü de, dirisi de paradır. Misketten başka elma tanımam. Dayanıklıdır. Serin yerde 6 ay boyunca bozulmadan bekletilebilir" diye konuştu.

Elmaya hasret kalınmıştı

12 çeşit elma türünün bulunduğu bahçesinde yere düşen elmaların çürümeden toplanıp fabrikalara gönderilerek ekonomiye kazandırıldığına değinen Ümit Damatoğlu da geçen yıl yaşanan zirai don felaketi sonrası hasret kaldıkları elmalara kavuştuklarını söyledi. Elmaların fiyatının 10 TL ile 30 TL arasında değiştiğine değinen Damatoğlu, herkesi elmalardan satın alıp üreticileri desteklemeye davet etti.

Kaynak: İHA
ÇiftçilikEkonomiAmasyaGüncelSon Dakika

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