Amazon Tedarik Zinciri Hizmetleri Başlatıldı

05.05.2026 19:30
Amazon, üçüncü taraf işletmelere lojistik çözümleri sunan 'Amazon Tedarik Zinciri Hizmetleri'ni duyurdu.

NEW ABD'li teknoloji ve e-ticaret devi Amazon, lojistik ağını üçüncü taraf işletmelere sunan yeni hizmeti "Amazon Tedarik Zinciri Hizmetleri"ni (ASCS) hayata geçirdiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Amazon'un yük taşımacılığı, dağıtım, sipariş karşılama ve kargo gönderim çözümlerinden oluşan tüm portföyünü, her tür ve büyüklükteki işletmelerin erişimine sunan ASCS'yi faaliyete geçirdiği bildirildi.

Bu hizmetlerin başlangıçta Amazon'un kendi perakende operasyonlarını yürütmek ve dünya genelindeki bağımsız satış ortaklarını desteklemek amacıyla geliştirildiği anımsatılan açıklamada, son üç yılda, yüz binlerce Amazon satıcısının yüz milyonlarca paketinin, Amazon dışındaki satış kanalları ve üçüncü taraf depolama altyapıları üzerinden taşınması, depolanması ve teslim edilmesi süreçlerinde şirketin lojistik ağına güvendiği aktarıldı.

Açıklamada, ASCS'nin bu ivmeyi daha da ileri taşıyarak, sağlık, otomotiv, üretim ve perakende gibi sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere yönelik üçüncü taraf lojistik desteği sunmaya başladığı kaydedildi.

Bazı önde gelen markaların Amazon'un tedarik zinciri hizmetlerinden yararlanmaya şimdiden başladığına işaret edilen açıklamada, Procter & Gamble (P&G), 3M, Lands' End ve American Eagle Outfitters'ın bu hizmeti kullanan ilk şirketler arasında yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Amazon'un yapay zeka destekli talep tahmin modelleri ve geniş veri seti sayesinde işletmelerin stok optimizasyonu ve operasyonel verimliliklerini artırmayı hedeflediği vurgulandı.

Amazon'un bu hizmeti hayata geçirdiğini açıklaması sonrasında ABD'li bazı lojistik şirketlerinin hisselerindeki düşüşler dikkati çekti.

FedEx'in hisseleri yüzde TSİ 18.45 itibarıyla yüzde 9'un üzerinde, United Parcel Service'in (UPS) hisseleri de yüzde 10'a yakın değer kaybetti.

Kaynak: AA

