Amazon'un Geliri Beklentileri Aştı - Son Dakika
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Ekonomi

Amazon'un Geliri Beklentileri Aştı

Amazon, üçüncü çeyrekte gelirini 158,9 milyar dolara çıkararak piyasa tahminlerini geride bıraktı.

01.11.2024 00:16
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NEW ABD'li teknoloji devi Amazon'un geliri, temmuz-eylül döneminde 158,9 milyar dolarla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Amazon, temmuz-eylül dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artarak 158,9 milyar dolara yükseldi. Şirketin geliri, geçen yılın aynı döneminde 143,1 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Amazon'un üçüncü çeyrekteki geliri, 157,2 milyar dolar olan piyasa beklentisinin üstüne çıktı.

Şirketin net karı da bu dönemde yüzde 55 artışla 15,3 milyar dolar olarak hesaplandı. Amazon'un net karı, geçen yılın aynı döneminde 9,9 milyar dolar olmuştu.

E-ticaret devinin geçen yılın üçüncü çeyreğinde 94 sent olan hisse başına karı ise bu yılın ikinci çeyreğinde 1,43 dolara yükseldi.

Amazon'un hisse başına karına ilişkin piyasa beklentisi 1,14 dolardı.

Yılın dördüncü çeyreğine dair öngörülerini de açıklayan Amazon, gelirinin bu çeyrekte 181,5 milyar dolar ila 188,5 milyar dolar arasında olmasını beklediğini bildirdi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Amazon, Finans, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Amazon'un Geliri Beklentileri Aştı - Son Dakika

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