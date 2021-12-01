Üye Girişi
Amazon'un "Gülümseten Cuma Fırsatları" kampanyasında en çok satılanlar açıklandı - Son Dakika

Amazon'un "Gülümseten Cuma Fırsatları" kampanyasında en çok satılanlar açıklandı

01.12.2021 11:29
Amazon'un "Gülümseten Cuma Fırsatları" kampanyasında en çok satılanlar açıklandı

Amazon Türkiye, bu yıl düzenlediği "Gülümseten Cuma Fırsatları" dönemiyle büyük indirimleri ve eğlencenin "en iyisini" ikinci kez Amazon.com.tr müşterileriyle buluşturdu.

Amazon Türkiye, bu yıl düzenlediği "Gülümseten Cuma Fırsatları" dönemiyle büyük indirimleri ve eğlencenin "en iyisini" ikinci kez Amazon.com.tr müşterileriyle buluşturdu.

Amazon'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki Amazon müşterileri, bu yıl bilgisayar, telefon ve telefon aksesuarları ve mutfak ürünleri kategorilerine büyük bir ilgi gösterirken, en popüler ürünler "Julius Meinl Praesident Blend 250G" öğütülmüş kahve, "Elidor Superblend" 2'si 1 arada şampuan ve "Yumoş Extra" konsantre çamaşır yumuşatıcısı oldu.

Amazon Türkiye müşterileri ayrıca, yıldızlı ürünlerde en iyi fiyat garantisi, bedava ve hızlı kargo seçenekleri, seçili ürünlerde tüm kredi kartlarında 12 aya varan taksit imkanı, mobil uygulama üzerinden yapılan alışverişlere özel indirimler, ocak ayı sonuna kadar uzatılmış iade süreleri ve çok daha fazla fırsatla "Gülümseten Cuma Fırsatları"nın keyfini çıkardı.

Amazon Türkiye, "Gülümseten Cuma Fırsatları" dönemini bu yıl ayrıca Gonca Vuslateri ve Gürgen Öz'ün Amazon.com.tr'nin Instagram hesabı üzerinden yayınlanan 4 özel canlı yayını ile kutladı. Sevilen ikili, 12 Kasım'dan bu yana her cuma günü kahkaha ve inanılmaz sürprizlerle dolu gecelerde Amazon Türkiye'nin resmi IG hesabı üzerinden izleyicilerle buluştu. Gülümseten Cuma Live serisinin son bölümü, 3 Aralık Cuma saat 21.00'de yayınlanacak.

Amazon Türkiye'de Gülümseten Cuma Fırsatları boyunca bilgisayar, telefon ve telefon aksesuarları ve mutfak ürünleri en çok satışın yapıldığı kategoriler oldu.

Amazon.com.tr'de en çok satılan ilk 10 ürün Julius Meinl Praesident Blend 250G öğütülmüş kahve, Elidor Superblend 2'si 1 arada şampuan, Yumoş Extra konsantre çamaşır yumuşatıcısı Lilyum 1440 ml, Nescafe 2'si 1 Arada 10'lu paket, Domestos Çamaşır Suyu Çam Ferahlığı Maksimum Hijyen 3240 ml, CLEAR Men saç dökülmesine karşı şampuan 600 Ml, Nestle Damak Kare 63G, Yumoş Extra konsantre çamaşır yumuşatıcısı Orkide 1440 ml, Familia Plus 3 katlı tuvalet kağıdı, 32'li ve Julius Meinl Jubılaeum Blend 250G öğütülmüş kahve oldu.

Amazon, bu kampanya döneminde dünya genelindeki müşterilerine milyarlarca paket teslim etti. Kasım indirim sezonu boyunca dünya genelinde en çok satan kategoriler ev ürünleri, oyuncak ve giyim oldu.

26 Kasım'dan 29 Kasım'a kadar olan indirim döneminde dünya genelindeki satışların yarısından fazlası, çoğu küçük ve orta ölçekli işletmeler olan satış ortaklarından yapıldı.

Amazon Türkiye, Türkiye, Amazon, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Amazon'un 'Gülümseten Cuma Fırsatları' kampanyasında en çok satılanlar açıklandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Üç erkeğin tecavüzüne uğradı! İstismarcılar 11:14 Üç erkeğin tecavüzüne uğradı! İstismarcılar "adli kontrolle" serbest kaldı! Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi 11:09 Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız 11:02 Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi 10:37 Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! 10:13 Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti 10:01 İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti
Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil 09:50 Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin? 08:46 Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin?

Son Dakika Haberleri
11:26 Dünyanın en ucuz ve pahalı şehirleri açıklandı! Türkiye her iki listede de yok!
11:13 Üç erkeğin tecavüzüne uğradı! İstismarcılar "adli kontrolle" serbest kaldı!
11:10 Görenler şaşırıp kaldı! Herkes metroyla İstanbul'u gezen gizemli astronotu merak ediyor
11:08 Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi
11:04 Dün gece 14 lira sınırını geçen dolar yeni güne düşüşle başladı! Kur 13,43 seviyesinden işlem görüyor
11:02 Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız
11:01 Netflix'in Fenomen Dizisi La Casa de Papel'den sürpriz duyuru! Berlin karakterinin dizisi geliyor!
10:44 Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı
10:43 30'lu yumurtanın fiyatı 45 lira oldu! Üreticilere göre zammın nedeni maliyetler!
10:38 Sadakatsiz dizisinde büyük savaş başlıyor! Kazanan kim olacak?
Dünyanın en ucuz ve pahalı şehirleri açıklandı! Türkiye her iki listede de yok! Dünyanın en ucuz ve pahalı şehirleri açıklandı! Türkiye her iki listede de yok!         
11:26
Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna dahil oldu Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna dahil oldu         
11:11
Son dakika: Merak Akşener'den asgari ücret önerisi: Devlet desteği ile net 4 bin TL olmalı Son dakika: Merak Akşener'den asgari ücret önerisi: Devlet desteği ile net 4 bin TL olmalı         
11:08
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı         
10:45
Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek? Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek?         
10:20
Lüks sitede dehşet anları! Önce evi yaktı, sonra pompalıyla ateş açtı Lüks sitede dehşet anları! Önce evi yaktı, sonra pompalıyla ateş açtı         
10:08
Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam         
09:53
Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti!         
09:30
BioNTech şirketinin kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci: Omicron varyantı nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok BioNTech şirketinin kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci: Omicron varyantı nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok         
08:06
Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt         
07:30
Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz         
17:56
Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim         
17:39
F-35 uçağı havalanamadan denize düştü F-35 uçağı havalanamadan denize düştü         
15:19
Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz         
14:51
Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım         
14:40
Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı         
14:28
Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı         
14:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 11:35:26. #1.13#
SON DAKİKA: Amazon'un "Gülümseten Cuma Fırsatları" kampanyasında en çok satılanlar açıklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement