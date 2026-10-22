American Airlines 269 milyon dolar zarar açıklayıp yıllık zarar tahminini yükseltti - Son Dakika
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American Airlines 269 milyon dolar zarar açıklayıp yıllık zarar tahminini yükseltti

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American Airlines, 2026'nın üçüncü çeyreğinde rekor gelir elde etmesine rağmen yakıt maliyetlerindeki artış nedeniyle yıllık zarar tahminini yükseltti. Şirket aynı çeyrekte 269 milyon dolar net zarar açıklarken 2027'de uçuş ağı büyümesinin yavaşlaması bekleniyor.

ABD'li hava yolu şirketi American Airlines, bu yılın üçüncü çeyreğinde rekor gelir elde etmesine rağmen yakıt maliyetlerindeki artışın etkisiyle bu yıla ilişkin zarar beklentisini yükseltti.

American Airlines, 2026'nın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançolarını açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,3 artarak 16,34 milyar dolara ulaştı. American Airlines'ın geliri 2025'in üçüncü çeyreğinde 13,69 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Şirketin yakıt giderleri bu dönemde yıllık bazda yüzde 67,5 artarak 4,64 milyar dolara yükseldi. American Airlines, üçüncü çeyrekte galon başına ortalama 3,85 dolar yakıt bedeli ödedi.

Firma, yılın üçüncü çeyreğinde 269 milyon dolar net zarar açıklarken hisse başına zararı 41 sent olarak gerçekleşti. American Airlines geçen yılın aynı döneminde de 114 milyon dolar zarar bildirirken hisse başına zararı 17 sent olmuştu.

Uçuş ağındaki büyüme hızının 2027'de yavaşlaması bekleniyor

American Airlines, dördüncü çeyrekte gelirinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,5 ila yüzde 22,5 artmasını beklediğini bildirdi.

Şirket, aynı dönemde hisse başına zararının 50 sent ile 1,10 dolar arasında gerçekleşmesini öngördü.

American Airlines, 2026 yılının tamamında ise hisse başına zararının 1 ila 1,60 dolar olması tahmininde bulundu.

Şirket, temmuz ayındaki tahmininde yıl genelinde hisse başına 65 sent zarar ile 65 sent kar arasında bir sonuç bekliyordu.

Ayrıca, yakıt fiyatlarının yüksek seyretmesi nedeniyle şirketin 2027'de uçuş ağındaki büyümenin 2026 seviyelerine kıyasla yavaşlamasının beklendiği kaydedildi.

"Karlılığa yeniden ulaşmaya odaklanmayı sürdürüyoruz"

American Airlines Üst Yöneticisi (CEO) Robert Isom, şirketin finansal sonuçlarına ilişkin açıklamasında, üçüncü çeyrekte rekor gelir elde ettiklerini ve kariyeri boyunca gördüğü en güçlü yıllık gelir artışını kaydettiklerini belirtti.

Isom, "Tarihsel olarak yüksek seyreden yakıt fiyatları finansal sonuçlarımızı önemli ölçüde etkilemiş olsa da karlılığa yeniden ulaşmaya ve uzun vadede daha güçlü bir American Airlines inşa etmeye odaklanmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
HavacılıkEkonomiFinansSon Dakika

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