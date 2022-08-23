Amerikan Türk Cemiyeti, ABD'de girişimcilik ekosisteminin liderlerini ağırlayacak - Son Dakika
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Amerikan Türk Cemiyeti, ABD'de girişimcilik ekosisteminin liderlerini ağırlayacak

23.08.2022 12:12
Amerikan Türk Cemiyeti, ABD'de girişimcilik ekosisteminin liderlerini ağırlayacak

Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla kurulan Amerikan Türk Cemiyeti'nin (ATS) geleneksel gala yemeği bu yıl 25 Ekim Salı günü New York'taki The Plaza Hotel'de gerçekleştirilecek.

Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla kurulan Amerikan Türk Cemiyeti'nin (ATS) geleneksel gala yemeği bu yıl 25 Ekim Salı günü New York'taki The Plaza Hotel'de gerçekleştirilecek.

ATS'den yapılan açıklamaya göre, 2020'den bu yana Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer'in eş başkanlığını yürüttüğü ATS'nin bu yılki gala yemeğinde Türkiye'de olduğu kadar dünyada da başarılarıyla ilham veren Türk girişimciler onurlandırılacak.

ABD ve Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin başarılı liderlerini bir araya getirecek etkinlikle birlikte iki ülke arasındaki iş birliğinin önemi vurgulanacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Dinçer, şunları kaydetti:

"Amerikan Türk Cemiyeti için girişimcilik her zaman ayrı bir öneme sahip olmuştur. Özellikle son dönemde görülen ivme bizlere Amerikan ve Türk girişimcilerinin iki ülke ekonomisinin başarı hikayesinde büyük bir rol oynayacağını gösteriyor. Bu denli önemli bir alanda ABD ve Türkiye arasında çok güçlü bağlar olduğunu görmek bizleri çok sevindiriyor.

Ticaret, iş birliği ve ortaklıklarla iki ülkenin arasındaki ekonomik bağları sağlamlaştırırken girişimcilerimizin gerçek potansiyellerine ulaşmalarını da sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. İkili ilişkileri bambaşka bir boyuta taşıyan girişimcilerimizi onurlandırmak adına da bu yıl gerçekleştireceğimiz galayı onlara atfetmek istedik. Geceye katılacak girişimcilerimizin başarı hikayelerinin hepimize ilham vereceğine inanıyorum."

Dinçer, cemiyetin her geçen yıl kapsamı genişleyen etkinliklerine ilişkin olarak, "Amerikan Türk Cemiyeti'nin etkinlikleri hem ulusal hem de uluslararası arenada ilgiyle takip edilen davetlere dönüştü. Etkinliklerin çeşitliliğinin ABD - Türkiye ilişkilerinin çok boyutluluğunun bir yansıması olduğunu düşünüyoruz. Özellikle Türkiye'nin her alandaki potansiyelini uluslararası bir zümreyle paylaşmaktan gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Amerikan Türk Cemiyeti galanın hemen öncesinde, aynı gün Goldman Sachs'la birlikte bir yatırım ve girişimcilik konferansı da düzenleyecek. Goldman Sachs'in New York'taki Genel Merkezinde gerçekleşecek konferansa iki ülkeden üst düzey yatırımcılar, bankacılar ve iş insanları katılacak.

New York'taki etkinlikleri sonrası Amerika çıkarması devam edecek olan Amerikan Türk Cemiyeti, 28 Kasım'da Miami'de dünyanın en önemli çağdaş sanat fuarı Art Basel Miami çerçevesinde Contemporary Istanbul'la birlikte bir davet düzenleyecek. Bass Museum'da gerçekleşecek davette Türk çağdaş sanatı uluslararası sanatseverlere tanıtılacak.

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Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Amerikan Türk Cemiyeti, ABD'de girişimcilik ekosisteminin liderlerini ağırlayacak - Son Dakika

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