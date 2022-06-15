Amerikalı TPI, Türkiye'de 100 milyon dolar yatırımla rüzgar kanat fabrikası kurmak istiyor - Son Dakika
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Amerikalı TPI, Türkiye'de 100 milyon dolar yatırımla rüzgar kanat fabrikası kurmak istiyor

15.06.2022 11:08
Amerikalı TPI, Türkiye'de 100 milyon dolar yatırımla rüzgar kanat fabrikası kurmak istiyor

Amerikan türbin kanat üreticisi TPI Composites'in Türkiye Operasyonları Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Ole Aşıcı Johansen, "TPI Composites, deniz üstü rüzgar enerjisi türbininde kullanılan kanat üretimi fabrikası yatırımı için hazır.

Amerikan türbin kanat üreticisi TPI Composites'in Türkiye Operasyonları Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Ole Aşıcı Johansen, "TPI Composites, deniz üstü rüzgar enerjisi türbininde kullanılan kanat üretimi fabrikası yatırımı için hazır. Bu fabrika için en az 100 milyon dolar yatırıma ihtiyaç var ve biz bu yatırımı yapmaya hazırız." dedi.

Johansen, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından düzenlenen rüzgar sanayisi üretim tesisleri tanıtım gezisinde AA muhabirine iklim değişikliği ile mücadele ve Rusya - Ukrayna savaşı sonrasında artan enerji fiyatları ile yeniden şekillenen dünyadaki temiz enerji dönüşümü faaliyetlerinde rüzgar enerjisi için büyük bir kapasite artışı beklendiğini, bu nedenle de büyük miktarlarda ekipmana ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Son dönemde küresel rüzgar enerjisi piyasasının diğer yenilenebilir enerji kaynakları gibi popülaritesinin arttığını, bu alanda iş yapan firmalarda kalite, büyüklük gibi unsurların rüzgar enerjisi üretiminde verimliliği artırdığını vurgulayan Johansen, "Bir çok ülke enerji projeleri planlamalarında belli bir aşamaya geldi ve ekipman tedariki için arayışlarını sürdürüyor. 2012'de Türkiye'de kurulan fabrikamızda Türkiye'nin ilk rüzgar kanadını ürettik. 2020'de ise Hindistan fabrikamız Türkiye ekibinin liderliğiyle kuruldu. Türkiye'nin global operasyonlar içindeki payı yüzde 30'a ulaştı. Türkiye'de üretilen kanatlar ise 5 farklı kıtada 28 farklı ülkeye ihraç edildi." diye konuştu.

Johansen, karasal rüzgar santrallerinde kullanılan kanat büyüklüklerinden farklı olarak deniz üstü rüzgar santrallerindeki kanat büyüklüklerinin 100 metreyi aştığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de yatırımını planladığımız fabrikada üretilecek kanat uzunlukları da 100 metreyi aşkın büyüklükte olacak. Bu yüzden fabrikanın yerini seçme konusunda bir takım zorluklarla karar verme aşamasındayız. Buna karar vermek gerçekten zor. İyi bir limana da ihtiyaç bulunuyor. Ama karar verme konusunda Türk yetkililerden de olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bugün gerçekleştirilen ziyaret bu anlamda çok önemli. Bizim neler ürettiğimiz konusunda kendilerine bilgi vermekten dolayı memnunuz. Üretimlerimizde Türk malı ürünlerini kullanmayı önceliyoruz. Bu da ülke içindeki rüzgar enerjisi pazarına katkı anlamına geliyor. Tüm bu gelişmeler ışığında, TPI Composites, deniz üstü rüzgar enerjisi türbininde kullanılan kanat üretimi fabrikası yatırımı için hazır. Bu fabrika için en az 100 milyon dolar yatırıma ihtiyaç var ve biz bu yatırımı yapmaya hazırız."

"Fabrika yatırımı 4-5 yıl içinde ete kemiğe bürünecek"

TPI Composites Tedarikçi Zinciri Direktörü Burak Mücahitoğlu da dünyada deniz üstü rüzgar enerjisi pazarının karasal rüzgar enerjisi pazarına göre daha hızlı büyüdüğünü söyledi.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konum, denizle taşımacılıktaki avantajları sayesinde kanat üretim tesisinin Türkiye'de yapılmasının rüzgar enerjisi sektörüne avantaj sağlayacağını dile getiren Mücahitoğlu, şöyle konuştu:

"Böyle bir tesisin limana yakın yerde yapılması gerekiyor. Bu anlamda İzmir en uygun lokasyon olarak öne çıkıyor. 100-150 metre civarında kanat üretimi bu bölgede gerçekleştirilebilir. Dış pazara ihraç edilebilir. Henüz iç pazar için offshore olma ihtimali belki düşük ancak ilerde olabilir ama dünya pazarı için bu kanatların Türkiye'de üretilmesi avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca yüzde 70'i ihracat yaptığımız bu sektörde Avrupa pazarında ürünlerin yer bulması çok daha olası. Know-how, teknoloji ve ekip anlamında biz bunu yapma imkanına sahibiz."

Mücahitoğlu, böyle bir tesisin Türkiye'ye kazandırılmasına yönelik atılması gereken bir kaç adım olduğunu anlattı.

Deniz üstü rüzgar enerjisine yönelik fabrikanın kurulmasına yönelik kolaylıkların sağlanması ve yönetmeliklerin hazırlanmasının bu sektörün gelişimi için önemli olduğuna işaret eden Mücahitoğlu, şunları kaydetti:

"Bir liman yanında bu tesisi kurduğumuzda çok yüksek bir ihracat potansiyeli olacak. Türkiye'de know-how olan bu sektörde, zaman alsa da bu yatırımın yapılması önemli. Stratejimiz içinde bu yatırımın Türkiye'de olması gerekliliği tartışılıyor. TPI aslında dünyanın istediği köşesinde bu yatırımı gerçekleştirecek kapasitede bir şirket. Bu yatırımın dört beş yıl içinde ete kemiğe bürüneceğini düşünüyorum. Türkiye'nin ön plana çıkabilmesi için arsa, liman ve yönetmelik konusunda girişim göstermesi gerekiyor. Üretim kapasitesi olarak 2-3 gigavatlık hacim üretebilir. Çok iyi bir kapasite. Yatırım bedeli yanında burada yarattığı değer önemli. Türkiye böyle bir fabrika ile offshore sektörüne de girmiş olacak."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Amerikalı TPI, Türkiye'de 100 milyon dolar yatırımla rüzgar kanat fabrikası kurmak istiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amerikalı TPI, Türkiye'de 100 milyon dolar yatırımla rüzgar kanat fabrikası kurmak istiyor - Son Dakika
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