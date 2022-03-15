Amerikalı tüketicilerin 2022'de çevrim içi alışverişe 1 trilyon dolar harcaması bekleniyor - Son Dakika

ABD'de e-ticarete yapılan tüketici harcamalarının bu yıl 1 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaşması öngörülüyor.

Adobe Analytics'ten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının dijital ekonomiye ve gelecek etkisine ilişkin e-ticaret verilerinin yayımlandığını bildirdi.

Açıklamada, mart 2020-şubat 2022 döneminde ABD'li tüketicilerin çevrim içi olarak 1,7 trilyon dolar harcadığı kaydedildi.

Dijital ekonominin daha kişiselleştirilmiş müşteri deneyimine doğru kaydığına dikkati çekilen açıklamada, ABD'de çevrim içi harcamanın 2022'de ilk kez yıllık 1 trilyon doları aşmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, enflasyonun e-ticaretin büyümesine katkı sağladığına dikkati çekilerek, enflasyonla tüketicilerin aynı miktarda ürün için 32 milyar dolar daha fazla ödediği ifade edildi.

Bu yılın ilk iki ayında da e-ticaretteki 3,8 milyar dolarlık büyümenin yüksek fiyatlardan kaynaklandığı belirtilen açıklamada, enflasyonun talebi engellemediği ancak aynı iki ayda çevrim içi harcamayı yıllık yüzde 13,8 artışla 138 milyar dolara çıkardığı kaydedildi.

Açıklamada, 2021'de toplam e-ticaretin yüzde 41,8'ini market alışverişi, elektronik ve giyim kategorilerinin oluşturduğu bildirildi.

Market alışverişinin büyük bir e-ticaret kategorisi haline geldiğine işaret edilen açıklamada, market alışverişine yönelik çevrim içi harcamanın geçen yıl yüzde 7,2 artışla 79,2 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, 2022'de ise market alışverişine yönelik çevrim içi harcamaların 85 milyar doları bulmasının öngörüldüğü kaydedildi.