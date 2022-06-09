Amerikalıların serveti ilk çeyrekte azaldı

ABD'de hanehalkı serveti, bu yılın ilk çeyreğinde 149,3 trilyon dolara gerileyerek 2 yıldan bu yana ilk kez düşüş gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), ocak-mart dönemine ait "ABD'nin Finansal Hesapları" raporunu yayımladı.

Buna göre, ülkede hanehalkı toplam serveti yılın ilk çeyreğinde 149,3 trilyon dolara düştü.

Bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 azalan toplam hanehalkı serveti, 2 yıldan bu yana ilk kez düşüş kaydetti.

Amerikalıların serveti geçen yılın son çeyreğinde 149,8 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı.

Hanehalkı serveti, bu yılın ilk çeyreğinde 2021'in aynı dönemine kıyasla ise yüzde 9'luk artış gösterdi.

Yılın ilk çeyreğinde hisse senetleri toplam 3 trilyon dolar değer kaybederken, gayrimenkullerin toplam değeri 1,7 trilyon dolar arttı.

Amerikan hanehalkının toplam borçları ise bu yılın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 8,3'lük artış kaydetti.

Söz konusu dönemde tüketici kredileri yıllık yüzde 8,7 ve konut kredileri yüzde 8,6 arttı.