Amerikan borsasında Rus hisse senetlerinin alım satımı geçici olarak durduruldu - Son Dakika
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Amerikan borsasında Rus hisse senetlerinin alım satımı geçici olarak durduruldu

28.02.2022 22:11
Amerikan borsasında Rus hisse senetlerinin alım satımı geçici olarak durduruldu

New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE) ve Nasdaq Borsası, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından Rusya merkezli şirketlerin hisse senetlerinin alım satımını geçici olarak durdurdu.

New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE) ve Nasdaq Borsası, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından Rusya merkezli şirketlerin hisse senetlerinin alım satımını geçici olarak durdurdu.

NYSE ve Nasdaq'ın sitelerinde yer alan bilgilere göre, Rus telekom operatörü Mobile TeleSystems PJSC, madencilik ve çelik şirketi Mechel PAO ve emlak şirketi Cian PLC'nin hisselerinin alım satımının, mevzuata ilişkin endişelerle durdurulmasına karar verildi.

Ayrıca, Nasdaq borsasında işlem gören arama motoru operatörü Yandex ve çevrim içi perakende şirketi Ozon Holdings dahil bazı Rus şirketlerinin işlemleri durduruldu.

Rus şirketlerin hisse senetlerinin alım satımının durdurulmasına ilişkin kararın geçici olduğu belirtilirken, düzenleyici ekiplerin yeni yaptırımları incelediği aktarıldı.

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New York, Ukrayna, Rusya, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Amerikan borsasında Rus hisse senetlerinin alım satımı geçici olarak durduruldu - Son Dakika


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