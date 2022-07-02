Anadolu Ajansı muhabiri Özkök evlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Anadolu Ajansı muhabiri Özkök evlendi

02.07.2022 14:47
Anadolu Ajansı muhabiri Özkök evlendi

Anadolu Ajansı (AA) Ekonomi Haberleri Editörlüğü muhabirlerinden Cüneyt Kemal Özkök dünyaevine girdi.

Anadolu Ajansı (AA) Ekonomi Haberleri Editörlüğü muhabirlerinden Cüneyt Kemal Özkök dünyaevine girdi.

Özkök, Gölbaşı Hakimevi'nde gerçekleştirilen nikah ile hayatını Betül Kılıçlar ile birleştirdi.

Çiftin nikah şahitliğini, Ankara Müftüsü Hasan Çınar, Anayasa Mahkemesi Üyesi Rıdvan Güleç, Limak Enerji Üst Yöneticisi Birol Ergüven ve Gıda Mühendisi Mualla Başsoy yaptı.

Düğüne çiftin yakınları, çalışma arkadaşları ve davetliler katıldı.

YORUMLAR
500
Hazine ve Maliye Bakan Nebati, haziran ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi Açıklaması Hazine ve Maliye Bakan Nebati, haziran ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi Açıklaması Karadeniz semalarının bekçisi: 'Tunç Filo' Karadeniz semalarının bekçisi: 'Tunç Filo'
Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Kılıçlar, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Anadolu Ajansı muhabiri Özkök evlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:46 Survivor fan hesabının "Faturalarınızı ben ödeyeceğim" tuzağına düşen kullanıcılar yardım bekliyor!
14:34 İstanbul'da şehir hatları vapurunun dümeni kilitlenince Karaköy iskelesine çarptı: 3 kişi yaralandı
14:27 Pazartesi günü haziran enflasyonu açıklanacak! Memur ve emeklinin zam oranları netleşecek! İşte tahmini zam oranları
14:12 Ümit Özdağ'dan HDP'ye göz kırpan Nihat Doğan'a ağır gönderme: HDP'ye geçmiş olsun
13:52 Özge Ulusoy kural bozdu! Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı: Diğer yarım
13:28 200 şişe kaçak içki bulunan aracın arka camındaki yazı dikkat çekti
13:20 Mabel Matiz son klibine gelen eleştirilere cevap verdi: El ele tutuşmaya inatla devam
13:12 Karim Benzema'nın tatilindeki fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Oyuncunun yeni sevgilisi sosyal medyayı salladı
12:05 Bakan Muş: İhracat haziran ayında yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar oldu
12:01 TFF Başkanı Büyükekşi: Maçlardan önce konser düzenlenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 14:53:31. #1.13#
SON DAKİKA: Anadolu Ajansı muhabiri Özkök evlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement