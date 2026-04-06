Anadolu Ajansı'nın 106. Yılı Kutlandı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

06.04.2026 19:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEİK, TÜRSAB ve TÜGİAD başkanları, Anadolu Ajansı'nın 106. yıl dönümünü tebrik etti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ve Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

DEİK Başkanı Olpak, ABD merkezli sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Milli Mücadele'nin en zorlu günlerinde Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak için kurulan Anadolu Ajansı'nın 106. yılını tebrik ediyor, köklü geçmişi ve güçlü vizyonuyla nice yıllar boyunca hakikatin sesi olmasını diliyorum." mesajını yayımladı.

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya da ABD merkezli sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, Milli Mücadele'nin en kritik anlarında hakikatin sesi olarak doğmuş, bugün de milletimizin sesini dünyaya duyuran güçlü bir hafıza ve güven kaynağıdır. Bu köklü mirasa emek veren herkese saygı ve teşekkürlerimle, Anadolu Ajansı'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum."

TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım ise şu ifadeleri kullandı:

"Haberin merkezinde, gerçeğin izinde 106 yıl... Milli Mücadele'nin haklı sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansı'nın bugün geldiği nokta hepimiz için gurur vericidir. Ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimine tanıklık eden bu köklü kurumun 106. yılını kutlarım. Doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla bir asrı deviren Anadolu Ajansı, sadece bir haber kaynağı değil, aynı zamanda Türkiye'nin küresel ölçekteki prestij kaynağıdır. İş dünyasının dinamizmini dünyaya duyuran, haberin güvenilir limanı AA'nın gece gündüz demeden çalışan tüm emekçilerini tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum."

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Ekonomi, Kültür, Medya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 19:14:03. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.