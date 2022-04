Anadolu Isuzu Berlin Bus2Bus 2022 fuarına katılıyor - Son Dakika

Anadolu Isuzu, 27-28 Nisan 2022 tarihlerinde Berlin'de düzenlenecek olan Bus2Bus fuarına katılarak en yeni midibüs ve otobüs modellerini sergileyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Isuzu, yurt dışı pazarlardaki büyümesini, yer aldığı sektörel etkinliklerle desteklemeye devam ediyor.

Anadolu Isuzu bu kapsamda otobüs üretim sektörünün en önemli uluslararası etkinlikleri arasında olan ve 27-28 Nisan 2022 tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek olan Bus2Bus 2022 fuarına katılacak. Dünyanın önde gelen otobüs markalarını ve yan sanayii üreticilerini bir araya getirecek olan Bus2Bus 2022 fuarında Anadolu Isuzu NovoCITI Volt ve Kendo/ Interliner CNG araçları ile katılacak.

Türkiye'de yüzde 70'e varan yerlilik oranı ile ürettiği midibüs ve otobüsleri dünyanın 45 ülkesine ihraç eden Anadolu Isuzu, yüzde 100 elektrikli otobüsü NovoCITI Volt'un yenilenen tasarımını da ilk kez Bus2Bus fuarında tanıtacak.

Yüzde 100 elektrikli Isuzu Novociti Volt, sıfır karbon emisyon seviyesi sayesinde çevre dostu araçlar kategorisinde yer alıyor. Emisyon kurallarının gittikçe katılaştığı dünyada, midibüs segmentinde yüzde 100 elektrikli olarak tasarlanan Isuzu Novociti Volt modeli iki farklı batarya kapasitesi ile pazarda yer alıyor. Novociti Volt, 211 kWh'lık batarya kapasitesi ile 300 km'ye kadar menzil olanağı sağlarken, 268 kWh'lık batarya kapasitesi ile 350 km'ye kadar menzil olanağı sunuyor.

"Kendo/Interliner CNG, çevreci ulaşım talebine akılcı yanıt

Anadolu Isuzu modern belediyelerin ve ulaşım operatörlerinin bu yöndeki taleplerine Sıkıştırılmış Doğal Gaz (Compressed Natural Gas-CNG) sistemine sahip modelleri ile yanıt veriyor. Şehir içi uzun mesafe ve şehirlerarası kısa mesafelerde taşımacılık için kullanılmak üzere üretilen Kendo Interliner CNG, özellikle personel ve okul taşımacılığı için ideal özelliklere sahip. Büyük otobüs kategorisine göre daha tasarruflu olan Kendo Interliner CNG, geniş bagaj kapasitesi ile önemli avantaj sunuyor.

Anadolu Isuzu'nun akıllı güvenlik (smart safety) sistemleri ile donatılan Kendo, sürücü puanlama ve kendi kendine arıza teşhis (self- diagnostic) özellikleri ile fark yaratıyor. Anadolu Isuzu'nun Ar-Ge merkezinde geliştirdiği 13 metrelik Kendo/Interliner CNG, son olarak Avrupa'da yedi ülkeden uzman temsilcilerin oluşturduğu jüri tarafından Sustainable Bus of The Year 2022 ödülünün sahibi oldu.