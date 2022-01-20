Üye Girişi
Anadolu Isuzu'da genel müdürlüğe bağlı iki yeni grup direktörlüğü oluşturuldu - Son Dakika

Anadolu Isuzu'da genel müdürlüğe bağlı iki yeni grup direktörlüğü oluşturuldu

20.01.2022 11:42
Anadolu Isuzu'da genel müdürlüğe bağlı iki yeni grup direktörlüğü oluşturuldu

Anadolu Isuzu'da Ticari Fonksiyonlar Grup Direktörlüğü'ne Hakan Kefoğlu, Operasyonel Fonksiyonlar Grup Direktörlüğü'ne Hakan Özenç atandı.

Anadolu Isuzu'da Ticari Fonksiyonlar Grup Direktörlüğü'ne Hakan Kefoğlu, Operasyonel Fonksiyonlar Grup Direktörlüğü'ne Hakan Özenç atandı.

Anadolu Isuzu'dan yapılan açıklamaya göre, genel müdürlüğe bağlı iki yeni grup direktörlüğü oluşturuldu.

Gerçekleştirilen organizasyon değişikliği kapsamında, genel müdürlüğe bağlı Ticari Fonksiyonlar Grup Direktörlüğü ve Operasyonel Fonksiyonlar Grup Direktörlüğü oluşturuldu.

Ticari Fonksiyonlar Grup Direktörlüğü'nü 2015'ten bu yana İhracat Direktörü olarak görev yapan Hakan Kefoğlu üstlenirken, Operasyonel Fonksiyonlar Grup Direktörlüğü'ne Satış Sonrası Hizmetler Direktörü olarak görev yapan Hakan Özenç atandı.

Yeni yapılanma kapsamında, Yurtiçi Satış ve Uluslararası Satış Direktörlükleri, Pazarlama İletişimi ve Bayi Geliştirme Müdürlüğü Ticari Fonksiyonlar Grup Direktörlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek.

Operasyonel Fonksiyonlar Grup Direktörlüğü bünyesinde ise Tedarik Zinciri, Teknik ve Satış Sonrası Hizmetler Direktörlükleri yer alacak.

Atamalar

Verilen bilgiye göre, İstanbul Alman Lisesi'nin ardından 2003'te Koç Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Hakan Kefoğlu, 2001-2004 yılları arasında IBS Danışmanlık'ta Danışman, 2005-2009'da Mey İçki Dış Ticaret Departmanı'nda çeşitli görevlerde, 2009-2010'da Doluca Şarapçılık'ta İhracat ve Ulusal Zincir Mağazalar Müdürü, 2010-2015'te ise Anadolu Grubu'na ait Komili ve Kırlangıç markalarını bünyesinde bulunduran Ana Gıda AŞ'de sırasıyla İhracat Geliştirme Müdürü ve İhracat Müdürü olarak görev yaptı.

2020 yılında ABD ve Fransa'da INSEAD Üniversitesi'nin Yönetici Eğitim Programı'na katılan ve 2015'ten itibaren Anadolu Isuzu İhracat Direktörü olarak görev yapan Kefoğlu, Ocak 2022 itibarıyla Ticari Fonksiyonlar Grup Direktörü olarak atandı.

Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nin ardından 1990 yılında ODTÜ Makina Mühendisliği bölümünden mezun olan Hakan Özenç de 2006 yılında Sabancı Üniversitesi'nde Yönetim üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı.

1994-2006'da Anadolu Isuzu'da sırasıyla Kalite Kontrol Mühendisi, Kalite Kontrol Şefi, Malzeme İkmal Şefi, Otobüs Üretim Şefi, Üretim Müdürü pozisyonlarında görev alan Özenç, 2007-2013'te ise AR-GE Müdürü olarak görev yaptı.

2014-2020'de Üretim, Kalite Kontrol, Üretim Planlama ve Stok Kontrol bölümlerinden sorumlu Teknik Direktör, 2020-2022'de Satış Sonrası Hizmetler Direktörü olarak görev yapan Hakan Özenç, Ocak 2022 itibarıyla Operasyonel Fonksiyonlar Grup Direktörü olarak atandı.

YORUMLAR
500

İhracat, Isuzu, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Anadolu Isuzu'da genel müdürlüğe bağlı iki yeni grup direktörlüğü oluşturuldu - Son Dakika Ekonomi


Kanunsuz Topraklar'da neler oldu? Teğmen Sezai ölüyor mu? Kanunsuz Topraklar'da neler oldu? Teğmen Sezai ölüyor mu?         
11:37
Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti         
11:36
Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü aydınlandı! Ümitcan Uygun cesedi yatakta uyur pozisyonunda bırakıp gitmiş Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü aydınlandı! Ümitcan Uygun cesedi yatakta uyur pozisyonunda bırakıp gitmiş         
11:04
Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak         
10:19
Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti         
09:56
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti         
09:35
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04
Karısının kaldığı evi basan adam, kayınbiraderinin pompalı saldırısıyla karşılaştı Karısının kaldığı evi basan adam, kayınbiraderinin pompalı saldırısıyla karşılaştı         
08:27
İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı         
17:05
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek         
16:44
Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi         
16:24
Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında         
15:25
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24
Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz         
14:57
Merak edilen soru cevap buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para Merak edilen soru cevap buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para         
14:53
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler!         
14:20

Son Dakika Haberleri
11:37 İstanbullular yarın sabaha hazır olun! Meteoroloji uzmanları İstanbul'u bir hafta etkileyecek kar yağışı için saat verdi
11:36 Kanunsuz Topraklar'da neler oldu? Teğmen Sezai ölüyor mu?
11:35 Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti
11:31 Annemizi Saklarken yeni bölüm yayınlandı! Handan'ın peri masalı son mu bulacak?
11:18 Altın yükselişe geçti, gram fiyatı 800 liradan işlem görüyor
11:18 Gözler Merkez Bankası'nda! Yükselişe geçen dolar 13,51'den işlem görüyor
11:17 Erdoğan "Hesabı İmralı'ya verecek" deyince, Akşener "Hapisten çıkarmak mı istiyorsun" diye sormuştu! AK Parti: Asla kabul edilemez, siyasi iftiradır
11:17 Kuruluş Osman'da neler oldu? Göktuğ öldü mü?
11:04 Üçüncü doz BioNTech aşısı olanlar incelendi: Omicron aşıları aşmayı başardı!
11:04 Seren Serengil, Survivor Panorama programında sunuculuk yapmaya başlayan Şeyma Subaşı'nın ablasına ateş püskürdü: Karaktersiz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 11:48:20. #1.12#
SON DAKİKA: Anadolu Isuzu'da genel müdürlüğe bağlı iki yeni grup direktörlüğü oluşturuldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement