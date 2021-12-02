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Anadolu Isuzu'dan Anex Tour'a 17 yeni NovoLux otobüs teslimatı - Son Dakika

Anadolu Isuzu'dan Anex Tour'a 17 yeni NovoLux otobüs teslimatı

02.12.2021 15:15
Anadolu Isuzu'dan Anex Tour'a 17 yeni NovoLux otobüs teslimatı

Anadolu Isuzu, Anex Tour'un filosuna eklediği 17 NovoLux otobüsün teslimatını Antalya'da düzenlenen törenle gerçekleştirdi.

Anadolu Isuzu, Anex Tour'un filosuna eklediği 17 NovoLux otobüsün teslimatını Antalya'da düzenlenen törenle gerçekleştirdi.

Anadolu Isuzu'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye dışında Almanya, Rusya ve Dubai gibi farklı noktalarda ofisleri bulunan Anex Tour, 25 yıldır kurumsal ve bireysel turizm alanında faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor. 20 yılı aşkın süredir bölgede faaliyet gösteren Anadolu Isuzu Antalya bayisi Esay Otomotiv aracılığıyla satışı gerçekleştirilen NovoLux müşterinin konforunu, kaliteyi ön planda tutan işletmelerin ve kullanıcıların tercihi oluyor. Novolux, işletme maliyetlerindeki ekonomisi ile de dikkati çekiyor.

NovoLux sınıfında standartları yükseltiyor

Anadolu Isuzu'nun orta boy otobüs segmentindeki başarılı ürünü NovoLux, Euro 6D emisyon standardında 190 beygirlik uzun ömürlü Isuzu motoruna sahip. NovoLux, sunduğu yüksek performans ve konforun yanı sıra güvenlik açısından da birçok üstün özellik içeriyor. Çevreci ve sessiz motoruyla yolcularına konfor, sürücüsüne ise ergonomi sunan NovoLux; turizm, personel ve okul taşımacılığını yapan işletmelerin önemli iş ortaklarından birisi konumunda bulunuyor.

"İş birliğimizin Anex Tour'la önümüzdeki dönemde güçlenerek gelişeceğine inanıyorum"

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Anadolu Isuzu Satış Direktörü Yusuf Teoman, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ticari araç markası Anadolu Isuzu olarak turizm sektörünün önde gelen şirketlerinden olan Anex Tour'a tercihlerini Novo Lux'ten yana kullandıkları için teşekkür ediyoruz. Anex Tour'un filosunu büyütürken bizi tercih etmesi, NovoLux modelimizin kendi segmentindeki gücünün de göstergesi. İş birliğimizin Anex Tour'la önümüzdeki dönemde daha da güçlenerek gelişeceğine gönülden inanıyorum. Anadolu Isuzu olarak güçlü bayi ve servis ağımızla müşterilerimize ve iş ortaklarımıza ihtiyaçları doğrultusunda destek vermeye, hep birlikte yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz."

Törene, Anex Tour Genel Koordinatorü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kasan Güneysu, Operasyonlardan Sorumlu Üst Düzey Yönetici (COO) Aydın Yaşayacak, Genel Müdür Vural Karasu, Türkiye Operasyon Müdürü Savaş Aktuz, Anadolu Isuzu Satış Direktörü Yusuf Teoman, Bayi Kanalı Yöneticisi Ferhat Sancaklı, Ticari Pazarlama ve Bayi Geliştirme Yöneticisi Ali Başağa, Pazarlama ve Bayi Geliştirme Müdürü Naz Özkırım, Isuzu Antalya Esay Bayi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Göyük, Genel Müdür Erkan Göyük, Satış Müdürü Muhsin Civilibal katıldı.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Anadolu Isuzu'dan Anex Tour'a 17 yeni NovoLux otobüs teslimatı - Son Dakika Ekonomi


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