Anadolu Üniversitesi'nden Kalkınma Raporlarına Katkı

Anadolu Üniversitesi yalnızca kaliteli eğitimiyle değil, ülkemizin kalkınma hedeflerine verdiği akademik destekle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 12. Kalkınma Planı kapsamında oluşturulan alt komite raporlarına Anadolu Üniversitesi akademisyenleri önemli katkılarda bulundu.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Ertuğrul, 'Dış Ticarette Yeni Yaklaşımlar Çalışma Grubu Raporu'nun, İİBF Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Ulucan ise 'Tüketim ve Tasarruf Eğilimleri Özel İhtisas Komisyonu Raporu'nun raportörlüğünü üstlenerek ülke kalkınmasına katkı sağlayan önemli çalışmalara imza attılar.

Bu ve buna benzer çalışmalarla Anadolu Üniversitesi bilimsel birikimini ve akademik gücünü yalnızca üniversite çatısı altında değil, ülkenin geleceğine yön veren politika ve stratejilerin oluşturulmasında da aktif şekilde ortaya koymaya devam ediyor. - ESKİŞEHİR