Anagold Madencilik, maden kazasında hayatını kaybeden işçi için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika
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Ekonomi

Anagold Madencilik, maden kazasında hayatını kaybeden işçi için taziye mesajı yayımladı

Anagold Madencilik, maden kazasında hayatını kaybeden işçi için taziye mesajı yayımladı

Anagold Madencilik, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında yaşanan heyelanda hayatını kaybeden maden işçisi Uğur Yıldız için taziye mesajı yayımladı. Şirket, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti ve diğer kayıp işçiler için arama çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini açıkladı.

06.04.2024 18:19  Güncelleme: 18:21
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Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında 13 Şubat'ta yaşanan heyelanda yaşamını yitiren maden işçisi Uğur Yıldız için taziye mesajı yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamada, maden kazasının yaşandığı alanda kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çöpler maden işletmemizde, 13 Şubat Salı günü saat 14.28 sularında meydana gelen elim kazada toprak altında kalan çalışma arkadaşlarımızdan Uğur Yıldız'ın naaşına ulaşıldığını büyük bir üzüntü ile duyururuz. Merhum çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi ve çalışanlarımız olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz. Diğer kayıp çalışma arkadaşlarımız için sürdürülen arama çalışmalarımız, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının denetimi ve desteği altında kesintisiz devam etmektedir. Göçük altında kalan çalışanlarımızın aileleri, olayın ilk anından itibaren sürekli olarak bilgilendirilmekte ve çalışmalarımızı yakından takip etmektedirler. Bu zor zamanlarda, çalışanlarımızın aileleriyle birlik ve beraberlik içinde olup, yaşanan bu elim kazanın etkilerini en aza indirmek için elimizden gelen tüm çabayı göstermeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Anagold Madencilik, maden kazasında hayatını kaybeden işçi için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika

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