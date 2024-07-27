ANASİAD ve BUÜ, Üniversite-Sanayi İş Birliği Konusunda Adım Attı

Ekonomi

Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANASİAD), Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile üniversite-sanayi iş birliği konusunda önemli bir adım attı. ANASİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, BUÜ Dijital Dönüşüm, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİJİMER) Müdürü Prof. Dr. Kurtuluş Kaymaz'ı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

"Ülke ekonomisine katkı sağlamak için buradayız"

Derneğin Genel sekreteri Avukat Sefa Çınar, Yönetim Kurulu Üyesi Sadiye İnal ve Yüksel Danışma Meclisi Üyesi Taner Eke'nin hazır bulunduğu ziyarette konuşan ANASİAD Başkanı Hakan Birkan, dernek üyelerinin bilişimden eğitime, enerjiden hizmet sektörüne kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösterdiğini belirtti. Birkan, "Geniş çerçeveli üye profilimiz, bize ülke ekonomisinde rol oynayan tüm sektörlere hakim olabilme ve sorunlara çözüm üretebilme fırsatı veriyor. Bugün, BUÜ ile üniversite-sanayi iş birliği alanında yapabileceklerimizi konuşmak için bir ziyareti gerçekleştirdik" dedi. BUÜ ile üniversite-sanayi iş birliği alanında ortak çalışma yapmayı hedeflediklerini ifade eden Birkan, bir iş birliği ihtimali için çok heyecanlı olduklarını vurguladı. Başkan Birkan,"Akademi ve iş dünyasının güç birliği yaparak ortak güç oluşturması çok önemli. Akademik çalışma ve bilimin gücünü tecrübeyle bir araya getirmek önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"Dijital dönüşüm ve iş birliği için hazırız"

DİJİMER Merkez Müdürü Prof. Dr. Kurtuluş Kaymaz da, yapılan ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Kaymaz, kurumun 2021 yılından beri dijital işletme yönetimi, platform ekonomileri, paylaşım ekonomisi, dijital para, dijital iletişim, dijital kültür, dijital etik, dijital sosyoloji, dijital çalışma biçimleri, bilişim hukuku, dijital pazarlama, e-Devlet uygulamaları, kişisel verilerin korunması hukuku, uzaktan eğitim ve e-öğrenme, dijital liderlik gibi konularda faaliyet gösterdiğini ifade etti. Prof. Dr. Kaymaz, bir üniversite-sanayi iş birliği ara yüzü olarak iş yaşamı ile ortak projeler geliştirdiğini ve akademik personel ile öğrencilerle birlikte bu alandaki bilimsel çalışmalara liderlik ettiğini de belirtip, "Seçkin iş insanlarını bünyesinde barındıran ANASİAD ile üniversite-sanayi iş birliği alanında ortak çalışmalar yapmak bizi çok sevindirir. Yapılan bu ziyareti çok önemli buluyoruz" dedi.

Gelecek için büyük beklentiler

Öte yandan, BUÜ ve ANASİAD arasındaki iş birliğinin akademik çevreler ile sanayi arasında bilgi ve tecrübe paylaşımına fırsat vererek yenilikçi projelerin hayata geçirilmesine imkan sağlaması hedefleniyorÖzellikle dijital dönüşüm ve inovasyon konularında atılacak adımlar, ülke ekonomisine de önemli katkılar sunacak.ANASİAD ve BUÜ'nün güç birliği yaparak oluşturacakları sinerji, hem akademik hem de endüstriyel alanlarda yeni kapılar açacak. Bu iş birliğinin, gelecekte daha geniş kapsamlı projelere ilham vermesi ve ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlaması bekleniyor. - BURSA