Anız Yangınlarında Belirgin Azalma

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, buğday hasadının başlamasıyla birlikte bu yıl sahadan alınan bilgiler ve gözlemler sonucu anız yangınlarının geçmiş yıllara göre belirgin şekilde azaldığını söyledi.

Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden Çukurova'da buğday hasadının başlamasıyla birlikte her yıl gündeme gelen anız yangınlarında bu sezon önemli bir azalma yaşandı.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, üreticilerin bilinç düzeyinin artması ve yıllardır sürdürülen farkındalık çalışmalarının olumlu sonuç vermeye başladığını söyledi.

Başkan Doğan, anız yakmanın toprağa, çevreye ve ülke ekonomisine ciddi zararlar verdiğini yıllardır her platformda anlattıklarını belirterek, "Bu yıl sahadan aldığımız bilgiler ve gözlemlerimiz, anız yangınlarının geçmiş yıllara göre belirgin şekilde azaldığını gösteriyor. Bu gelişme, üreticilerimizin toprağın değerini ve sürdürülebilir tarımın önemini daha iyi kavradığının göstergesidir" dedi.

"Anız yakıldığında toprağın canlı yapısı da zarar görüyor"

Anızın, hasat sonrasında tarlada kalan kök ve sap kalıntıları olduğunu hatırlatan Doğan, bu kalıntıların yakılmasının toprağın organik yapısına zarar verdiğini, faydalı mikroorganizmaları yok ettiğini ve verimliliği düşürdüğünü ifade etti.

Doğan, "Anız yakıldığında yalnızca bitki kalıntıları değil, toprağın canlı yapısı da zarar görüyor. Bunun sonucu olarak üreticilerimiz sonraki ekim dönemlerinde daha fazla gübre ve daha fazla zirai ilaç kullanmak zorunda kalabiliyor. Anızları yakmak yerine hububat hasadı toprak yüzeyine yakın yapılabilir. Bu şekilde kalan sap miktarı az olacağı için çürümesi ve mikroorganizmalar tarafından parçalanması daha kolay olacaktır ve anız yakmaya gerek duyulmayacaktır" diye konuştu.

Yüreğir Ziraat Odası olarak uzun yıllardır yazılı ve görsel basın, sosyal medya çalışmaları ve saha ziyaretleriyle üreticileri bilinçlendirmeye devam ettiklerini belirten Doğan, bu yıl elde edilen olumlu tablonun ortak çabanın sonucu olduğunu söyledi.

Anız yangınlarının azalmasının yalnızca tarımsal üretim açısından değil, çevre ve insan sağlığı açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çeken Doğan, "Yangınlardan çıkan dumanın hava kalitesini düşürmesi, trafikte görüş mesafesini azaltması ve atmosfere karbon salınımını artırması gibi olumsuzluklar da bu sayede daha az yaşanıyor. Üreticilerimizin gösterdiği duyarlılık takdire şayandır" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz anız yangınlarını tamamen ortadan kaldırmak"

Bu yıl yaşanan düşüşün memnuniyet verici olduğunu ancak mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Doğan, "Çukurova'nın bereketli topraklarını korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Anız yangınlarında yaşanan azalma umut veriyor ancak hedefimiz bu uygulamayı tamamen ortadan kaldırmaktır. Üreticilerimizin desteğiyle bunu başaracağımıza inanıyoruz" dedi. - ADANA